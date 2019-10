Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror din Teleorman a murit, luni seara, dupa ce mașina in care se afla a lovit un tractor, pe drumul dintre localitațile Putineiu și Turnu Magurele.Potrivit IPJ Teleorman, accidentul a avut loc, luni seara, pe drumul dintre localitațile Putineiu și Turnu Magurele, iar in urma accidentului…

- Conducerea imprudenta a fost cauza unui eveniment rutier produs pe DC 63, in afara localitații Lazuri. Ieri, 01.10.a.c., in jurul orei 23.00, politia a fost sesizata ca pe DC 63 a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Un tanar de 20 de ani, din localitatea Bercu care se deplasa…

- Accident rutier cu victime, la Vitanesti in Eveniment / on 30/09/2019 at 20:24 / Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier produs, cu putin timp in urma, pe raza localitatii Vitanesti, la intersectia DJ505 cu E70, informeaza IPJ Teleorman. Din primele…

- Un accident rutier s-a produs marți, in jurul orei 13:00, pe strada Victoriei din Cugir. O femeie in varsta de 82 de ani a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa strada, pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, victima a fost transportata la spital. Citește ACCIDENT rutier la Cugir. O…

- Trei persoane au fost transportate la spital dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri, pe DN 52, la iesirea din municipiul Alexandria spre Turnu Magurele, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in urma…

- Grav accident rutier astazi, in jurul pranzului, pe strada Petru Poni din Iași, in care au fost implicate patru autoturisme. In urma impactului 3 persoane au necesitat ingrijiri medicale. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Poliție Iași, Ioana Bilea: „Astazi, in jurul orei 12,20, am…

- Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta dimineata, pe DN 25, la iesirea din localitatea Tudor Vladimirescu din judetul Galati, in urma carui au fost ranite cinci persoane. Dintre ele, un baiat minor, se afla intr-o stare foarte grava, fiind in coma!