- Traficul va fi restrictionat pe mai multe artere din Capitala, sambata si duminica, din cauza a trei evenimente ce au loc in acest sfarsit de saptamana, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Traficul rutier se va restrictiona sambata in centrul Capitalei, in conditiile in care se va desfasura un eveniment de prevenire si combatere a tuturor formelor de violenta impotriva femeilor, a anuntat Brigada Rutiera, conform Agerpres. In intervalul orar 16,00 - 17,00, participantii se vor…

- Traficul va fi restrictionat pe mai multe artere din Capitala, vineri, sambata si duminica, din cauza a trei evenimente ce au loc in acest sfarsit de saptamana, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va juca, duminica, de la ora 16.00, pe Arena Nationala, in al patrulea meci din Liga Natiunilor. Brigada Rutiera a Capitalei anunta ca au fost impuse restrictii de circulatie in zona stadionului.

- Un accident cumplit a avut loc in urma cu puțin timp, in București, unde o femeie de 70 de ani a fost lovita de o mașina și proiectata intr-un autobuz care era oprit in statie, anunța Brigada Rutiera a Capitalei.

- Traficul rutier va fi restrictionat miercuri si joi, între orele 9,00 si 15,00, pe mai multe strazi din zona Ministerului Transporturilor, unde este programat un protest, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Traficul pe Bulevardul Unirii din Capitala va fi restricționat joi, intre orele 16.00-23.00, din cauza spectacolului oferit de Primaria Capitașei cu ocazia redeschiderii fantanilor din Piața Unirii, anunța Brigada Rutiera a Capitalei, scrie Mediafax.Traficul rutier va fi restricționat pe Bulevardul…

- Circulatia va fi restrictionata, sambata si duminica, pe Calea Victoriei si pe bulevardul Regina Elisabeta din Bucuresti, din cauza festivalului „B-Fit in the Street”. Soferii vor avea la dispozitie doua rute ocolitoare, informeaza Brigada Rutiera.