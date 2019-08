Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier britanic Boris Johnson a denuntat miercuri o ”colaborare teribila” intre alesi din tara sa si Uniunea Europeana (UE), care il impiedica, apreciaza el, sa renegocieze acordul Brexitului, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Exista o colaborare teribila, in curs, intre oameni care cred…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca unii parlamentari britanici care cred ca pot bloca Brexitul sunt implicati intr-o colaborarea ''teribila'' cu Uniunea Europeana, transmite Reuters. ''Exista un mod teribil de colaborare intre cei care cred ca pot bloca Brexitul…

- Cu apropierea datei de 3 septembrie, cand se reiau lucrarile Parlamentului britanic, tema Brexitului sub Boris Johnson si echipa sa de adepti ai iesirii rapide, dure si fara acord a Marii Britanii din Uniunea Europeana revine pe agenda.

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat Uniunea Europeana, sambata, ca trebuie sa renunte la solutia de rezerva privind Irlanda de Nord din acordul Brexitului. In caz contrar, Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, a precizat Johnson, conform Reuters.

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters. Johnson,…

- Cei doi candidati la postul de premier britanic Boris Johnson si Jeremy Hunt cred ca pot sa incheie un acord al Brexitului cu Uniunea Europeana (UE), fara dispozitivul controversat al ”plasei de ssiguranta” (”backstop” in engleza), au declarat ei la BBC, relateaza AFP.

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, a anuntat ca in cazul organizarii unui nou referendum, formațiunea sa politica va sustine ramanerea in UE. In ultima perioada, opinia publica a facut presiune pe Corbyn sa anunțe o directie clara anti-Brexit. Astfel, intr-un comunicat transmis…

- Premierul olandez Mark Rutte a avertizat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va redeschide negocierile asupra acordului privind Brexitul cu succesorul Theresei May in functia de premier, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Acordul de retragere nu este deschis renegocierii", a declarat Rutte in timpul…