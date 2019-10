Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite, Ediția 14 octombrie 2019. Alexandru Comerzan are 31 de ani, este de profesie chef bucatar și este din Chișinau. Iubește bucatarie și recunoaște ca, de multe ori, pentru el este pe primul plan.

- Printul William si sotia sa, Kate, vor merge in vizita saptamana viitoare in Pakistan, in ceea ce Palatul Kensington a descris drept cel mai "complex" turneu efectuat de cuplul regal britanic, tinand cont de problemele de securitate si de logistica, relateaza vineri Reuters. Vizita de cinci zile survine…

- Kulwinder Singh este acuzat ca a turnat benzina pe soția sa și i-a dat foc pentru ca femeia voia sa-l paraseasca, relateaza smh.com.au. Caz șocant in Australia. Un barbat din Sydney, Kulwinder Singh, in varsta de 41 de ani, a ajuns in fața instanței dupa ce a turnat benzina pe soția sa, Parwinder Kaur,…

- Alegeri prezidentiale 2019. Primele plicuri cu votul pentru viitorul presedinte al Romaniei au fost deja puse la posta."Am aplicat online, simplu. La inceput am avut ceva probleme la inregistrare, dar am revenit și am reușit. Am primit in poșta dupa vreo, știu eu, 10 zile, doua saptamani,…

- Jurnalistii de la Europa Libera scriu ca Victor Ciorbea si sotia lui s-au prezentat la ANAF in urma cu cateva zile, au platit 100.000 de lei valoarea impozitelor restante incepand din 2008, iar restul de datorie le-a fost sters - aproape 270.000 de lei. Conform sursei citate, Victor Ciorbea nu isi mai…

- De cand Liviu Dragnea se afla in pușcarie, multe lucruri s-au schimbat. Printre ele, și situația financiara a nurorii sale, Gina, care și-a cumparat un Lamborghini. Liviu Dragnea in pușcarie, nora sa inflorește afara. Soția lui Valentin și-a cumparat un Lamborghini Alexandra Gina Tatulescu are 28 de…

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a avut intrevederi private cu oficiali din alte țari pentru a obține informații privind ancheta lui Robert Mueller, au informat mai multe surse pentru cotidianul The Washington Post.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va sfarși pe 10 octombrie!…

- Un barbat din Arad infectat cu HIV este acuzat ca și-a imbolnavit intenționat iubita. Tanara, care avea 17 ani in timpul relației, a aflat ca iubitul ei este bolnav de la soția acestuia. Avocatul tinerei nu exclude posibilitatea ca barbatul, care este cercetat in libertate, sa fi imbolnavit intenționat…