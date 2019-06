Arabia Saudita a acuzat duminica Iranul, marele sau rival regional, de faptul ca este autorul atacurilor de joi impotriva a doua petroliere care traversau Golful Oman, anunța The Guardian . Dupa Statele Unite si Marea Britanie, printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (foto), a atribuit ”regimului iranian” atacurile nerevendicate care au avariat doua petroliere. Iran neaga categoric orice implicare in aceste fapte, care au avut loc in ape tranzitate de o treime din petrolul transportat pe cale maritima la nivel mondial. Atacurile, care condus la aprecierea cotațiilor petrolului,…