Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gabriella Windsor, fiica prinților de Kent, s-a casatorit sambata, iar printre invitații la ceremonia care s-a desfașurat la capela St George de pe domeniul Windsor s-au numarat regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, dar și prințul Harry, potrivit Reuters, relateaza Mediafax.Prințul…

- Ducele si ducesa de Sussex sarbatoresc duminica un an de casatorie, cei doi unindu-si destinele pe 19 mai 2018 la capela St. George de la Castelul Windsor, in cadrul unei ceremonii fastuoase cu participarea membrilor casei regale a Marii Britanii, a numeroase celebritati si a publicului, relateaza sambata…

- Printul Harry a primit despagubiri substantiale si scuze din partea unei agentii de presa care a realizat fotografii cu locuinta acestuia fara acordul sau, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, relateaza Reuters. Avocatul ducelui de Sussex a declarat ca Splash News and Picture Agency…

- Printul Harry si sotia sa Meghan si-au prezentat miercuri baietelul despre care au afirmat ca are "cel mai dulce temperament", relateaza Reuters si Press Association. Ducele si ducesa de Sussex nu si-au putut ascunde incantarea in timp ce s-au lasat fotografiati impreuna cu bebelusul in sala de banchete…