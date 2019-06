Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, s-au aflat printre membrii familiei regale britanice care au participat sambata la parada militara anuala care marcheaza oficial ziua de nastere a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, primul angajament public al lui Meghan de la nasterea fiului sau Archie,…

- Intr-un interviu acordat de Donald Trump jurnalistului Piers Morgan, președintele SUA a fost intrebat despre cum i s-au parut membrii familiei regale in timpul vizitei pe care a efectuat-o in Marea Britanie. Donald Trump a insistat ca a fost "OK" ca Ducesa de Sussex sa faca in trecut comentarii despre…

- Ducele si ducesa de Sussex sarbatoresc duminica un an de casatorie, cei doi unindu-si destinele pe 19 mai 2018 la capela St. George de la Castelul Windsor, in cadrul unei ceremonii fastuoase cu participarea membrilor casei regale a Marii Britanii, a numeroase celebritati si a publicului, relateaza sambata…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a confirmat ca presedintele american Donald Trump a acceptat invitatia sa de a o vizita la Palatul Buckingham, in perioada 3-5 iunie, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Un fost premier francez și soția sa au fost trimiși in judecata pentru deturnare…