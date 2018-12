Stiri pe aceeasi tema

- De 14 ani, mii de spectatori din Romania se bucura de atmosfera sarbatorilor de iarna pe ritmurile fermecatoare ale muzicii clasice vieneze, in interpretarea faimoasei orchestre Johann Strauss Ensemble, condusa de charismaticul dirijor Russel McGregor. Traditia continua si in acest an,…

- Sarbatorile se apropie și puține zile ii mai despart pe cei mici de primul dar de Craciun – cel mai urmarit serial de desene animate rusesc, “Masha și Ursul”, reapare pe scenele din Romania intr-un spectacol live de Craciun ce va calatori, intre 9 – 14 decembrie 2018, in orașele Suceava (9 decembrie,…

- Cu doua saptamani inainte de concertele de la Sala Palatului, Horia Brenciu a venit in redacția Libertatea pentru a canta un fragment din show-ul pe care l-a pregatit publicului. Anul acesta, artistul sarbatorește printr-un mare turneu cei 25 de ani de activitate in televiziune și 15 in industria muzicala.…

- Cel mai asteptat film al anului, „Morometii 2”, va avea doua proiectii de gala in Brasov, ambele in prezenta echipei, la Cinema One, pe 18 noiembrie 2018, de la ora 19.00, si pe 20 noiembrie 2018, de la ora 20.00. Pelicula Morometii 2 va ajunge pe marile ecrane din Romania din 16 noiembrie…

- Anul acesta, din fata Sectiei 440 vor porni in intrecere atleti de elita din Romania si strainatate. Startul crosuluise va da chiar din fabrica de unde a pornit revolta acum 31 de ani. Atleti de elita din 15 tari si peste 500 de atleti amatori de toate varstele sunt asteptati anul acesta la…

- Toamna aceasta, Romania are parte de o premiera: primul turneu al vloggerilor va ajunge in principalele orase ale tarii, iar cei mai cunoscuti vloggeri ai momentului vor fi prezenti pentru a impartasi din experienta lor in online.

- In perioada 8-14 octombrie 2018 Propark-Fundația pentru Arii Protejate invita la Saptamana Ariilor Protejate, eveniment care din anul 2018 se va desfașura la nivel național. Saptamana Ariilor Protejate este un concept prin care ariile protejate sunt promovate in randul publicului larg prin organizarea…

- Un seism cu magnitudinea de 3.4 grade a fost inregistrat, potrivit datelor publicate de institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 22.02, in judetul Buzau, la 128 kilometri adancome. Cutremurul s a produs la 60.7 km E de Brasov, 65.7 km NE de Ploiesti, 119.3 km N de…