- Mircea Rednic a luat o decizie surprinzatoare in ziua in care Dinamo s-a reunit, iar atacantul Daniel Popa (23 de ani) va merge alaturi de echipa din Stefan cel Mare in cantonamentul din Antalya, Turcia, care va incepe pe 11 ianuarie. In plus, si croatul Tomislav Gomelt a fost "salvat".

- Mircea Rednic a avut nevoie de doar o saptamana pentru a se lamuri de fundașul central ivorian Abdel Diarra (23 de ani) caruia Dinamo ii va oferi un contract. Diarra a venit in probe la Dinamo la finalul lunii trecute alaturi de Andy Kawaya (22 de ani). Se pare ca pana acum doar Abdel l-a impresionat…

- Dinamo a pierdut lamentabil pe terenul Viitorului, scor 4-1 la Ovidiu, iar Mircea Rednic (56 de ani) nu a mai rezistat, scrie Mediafax."Puriul" si-a criticat in termeni duri jucatorii dupa infrangerea usturatoare cu echipa lui Gica Hagi. Totusi, antrenorul "cainilor" ramane optimist chiar…

- Transferat de Dinamo in urma cu doua saptamani, fundașul stanga Naser Aliji (24 de ani) nu va mai juca fotbal in acest an. Albanezului adus de Mircea Rednic in „Stefan cel Mare” i-a recidivat o accidentare mai veche.

- Al patrulea mandat al lui Mircea Rednic in "Stefan cel Mare" s-ar putea termina mai repede decat ari fi putut anticipa chiar si cel mai pesimist fan al lui Dinamo. "Puriul" e dorit in Emiratele Arabe Unite de Al Nasr, echipa care pune pe masa un salariu urias.

- Mircea Rednic, noul antrenor al lui Dinamo, a comentat in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu Dunarea Calarasi situatia revenirii lui Ionel Danciulescu in ”Stefan cel Mare”, dupa ce acesta a demisionat din functia de manager general al echipei. Liga 1 Betano.

- Mircea Rednic s-a întors în Liga 1, ca antrenor la Dinamo. Deși a venit în Ștefan cel Mare într-un moment complicat, Rednic a lansat atacuri virulente la adresa antrenorului FCSB, Nicolae Dica, și a selecționerului Cosmin Contra.

- Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! Antrenorul era liber de contract dupa desparțirea de Al Faisaly. "Puriul" e la al 4-lea mandat in "Ștefan cel Mare". ...