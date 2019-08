Wall Street a deschis pe roșu miercuri.

, semnul prevestitor al ultimelor șapte crize

Randamentul obligațiunilor Trezoreriei americane pe 10 ani a trecut temporar sub cel al randamentului pe doi ani. Fenomenul, cunoscut sub numele de "inversiune a curbei randamentelor", reflecta diferența dintre randamentele acordate de statul american investitorilor care mizeaza pe datoria pe termen scurt sau lung. Deosebit de temut de piețele financiare, este, in general, indicatorul care apare inaintea unei recesiuni. O astfel de inversiune a aparut inaintea…