Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, a renuntat la pensia speciala, cu declaratie la notar Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, a renuntat la pensia speciala ce ar fi trebuit sa ii revina conform noului Cod Administrativ, semnand o declaratie notariala in acest sens, informeaza un comunicat de…

- "Pe data de 8 iulie 2019 am semnat in fata unui notar public hartia prin care am autentificat ca eu renunt la pensia speciala pe care o consider un furt. Astfel, prin incheierea de autentificare nr. 2439, eu, Lucian Morar, luand in considerare intrarea in vigoare, la data de 01.01.2020, a prevederilor…

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, a renuntat la pensia speciala ce ar fi trebuit sa ii revina conform noului Cod Administrativ, semnand o declaratie notariala in acest sens, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de catre PMP Maramures. "Pe data de 8 iulie 2019 am semnat in fata unui…

- Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, a inceput demersurile pentru a nu beneficia de pensia speciala. Odata cu publicarea in Monitorul Oficial a Codului Administrativ, adoptat prin ordonanta de urgenta, edilul maramuresean ar urma sa se numere printre cei care vor beneficia de aceasta sursa de venit.…

- Lucian Morar, primarul localitatii Ulmeni, din judetul Maramures, a inceput demersurile pentru a nu beneficia de pensia speciala. Odata cu publicarea in Monitorul Oficial a Codului Administrativ, adoptat prin ordonanta de urgenta, edilul maramuresean ar urma sa se numere printre cei care vor beneficia…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a convins pe primarul PMP al orașului Ulmeni, județul Maramureș, Lucian Morar, sa renunțe la protestul la care acesta a recurs, timp de cateva zile, in fața ministerelor sanatații și al afacerilor interne. Primarul și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul…

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, care se afla in a patra zi de greva foamei in fata Ministerul Sanatatii, incercand prin gestul sau sa convinga ministerul de deschiderea unei statii de ambulanta in localitatea sa, a precizat, joi noaptea, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul…

- SCRISOARE DE PROTEST Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, intra de azi in GREVA FOAMEI! Luni, 15 aprilie 2019, Ministerul Sanatatii. Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, judet Maramures se instaleaza in fata Ministerului Sanatatii pentru un altfel de protest. Unul radical si, totodata, periculos…