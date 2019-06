Primul centru de servicii sociale pentru batrănii din județul Giurgiu va fi amenajat într-o fostă brutărie Fosta brutarie din localitatea Malu va fi transformata, printr-un proiect european in valoare de 4,25 de milioane de lei, in primul centru integrat de servicii sociale pentru persoane varstnice din judetul Giurgiu informeaza Agerpres.

"Printr-un proiect cu finantare europeana, in localitatea Malu va fi infiintat primul centru integrat de servicii sociale pentru persoane varstnice din judetul Giurgiu. Acest centru va oferi servicii sociale persoanelor varstnice din Malu si localitatile limitrofe, Slobozia, Vedea si Gaujani, prin infiintarea unui centru de zi, a unei cantine sociale si a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

