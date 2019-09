Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca (63 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a prefațat duelul dintre echipa sa și FCSB și a anunțat ca Goran Zakaric (26 de ani, extrema dreapta) este foarte aproape sa semneze cu formația din Oltenia. Craiova și FCSB se dueleaza duminica, in cadrul etapei #9 din Liga 1, de la ora…

- CS Universitatea Craiova și FCSB se infrunta in derby-ul toamnei din Liga 1. Sorin Carțu, președintele oltenilor, anunța o atmosfera speciala. CS Universitatea - FCSB e duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Sorin Carțu, fost antrenor…

- Victor Pițurca (63 de ani) vrea o suprafața de joc hibrida, insa primarul Ghenoiu susține ca „investiția e prea mare pentru noi acum. Va fi un gazon ca pe Național Arena”. Craiova - FCSB se va disputa duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.RO și transmis de TV DigiSport 1, TV Telekom Sport 1 și…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep Gazișehir, a vorbit in stilul caracteristic despre revenirea lui Victor Pițurca (63 de ani) in Liga 1, pe banca Universitații Craiova. „El arata bine și din punct de vedere masculin, ține la imaginea lui. In momentul in care pașește in cabina trebuie…

- Noul manager general al echipei Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, marti, in conferinta de presa in care a fost prezentat oficial, ca formatia alb-albastra va juca un fotbal ofensiv cu el la conducere. "La echipa nationala am jucat 4-3-3, sistem care se schimba de la o faza la alta.…

- Atacantul roman Andrei Ivan s-a despartit de echipa rusa FC Krasnodar si este din nou jucatorul Universitatii Craiova, a anuntat marti clubul din Liga I de fotbal pe pagina sa de Facebook. ”Transfer definitiv. Contract pe 4 ani”, a indicat Universitatea Craiova, echipa care va intra de duminica sub…

- Universitatea Craiova a anuntat astazi o mutare-bomba: Victor Piturca a fost numit manager / director tehnic. „Ca manager al Universitații Craiova, Victor Pițurca va conduce echipa de pe banca tehnica și va coordona strategia clubului pentru cel puțin 3 ani“, se precizeaza intr-un comunicat al Stiintei.…

- La finalul intalnirii cu AEK Atena, incheiata la egalitate, 1-1, marcatorul Universitații Craiova, Antoni Ivanov, a spus ca in meciul doi echipa sa merita victoria. Mijlocașul bulgar regreta eliminarea din Europa League și spera la un parcurs cat mai bun in Liga I. „A fost primul meu gol pentru Craiova,…