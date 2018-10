Judoka Adrian Sulca si halterofila Mihaela Valentina Cambei au adus Romaniei primele medalii, luni, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires. Sulca a cucerit aurul la cat. 81 kg, dupa ce l-a invins in finala pe cehul Martin Bezdek. In optimi, Sulca s-a impus in fata neozeelandezului Rihari Iki, in sferturi a castigat in fata australianului Rhys Allan, iar in semifinale a dispus de slovacul Alex Barto. In concursul feminin de haltere, la cat. 52 kg, Mihaela Cambei s-a clasat pe locul al treilea si a cucerit bronzul, cu un total de 158 kg. Aurul a fost obtinut de Yesica Yadira Hernandez…