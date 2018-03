Primele imagini din filmul „Harry & Meghan: A Royal Romance“

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta actrita din Suits, care se va casatori cu Printul Harry pe 19 mai anul acesta, a fost surprinsa intonand imnul Regatului Unit, God Save The Queen, in semn de respect fata de regina si noua sa casa britanica. Meghan a participat la slujba de celebrare a Commonwealth-ului, tinuta la Westminster…

- Au aparut imaginile care redau filmul accidentuylui mortral comis de polițistul beat din Arad, marți dupa-amiaza. Omul legii pur și simplu a spulberat un biciclist pe trecerea de pietoni, marți dupa-amiaza. La analize a rezultat ca polițistul avea 1,6 g/l alcool pur in sange.

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile.

- Printul Harry si Meghan Markle si-ar fi dublat bugetul de nunta, asta pentru ca, potrivit zvonuri, rochia de mireasa a actritei va costa cateva de mii de lire sterline. In plus, luna de miere va fi pe cheltuiala viitoarei sotii.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Intalnire de gradul zero in Costa Rica! Elena Udrea si Alina Bica au stat la aceeasi masa. Blonda de la Cotroceni este insarcinata si va avea doi baieti gemeni, dar acest lucru nu o tine departe de lucrurile care o fac sa se simta bine. Aceasta are pofta de...vin!

- Peste 2.600 de persoane vor fi invitate in parcul Castelului Windsor pentru a asista la ceremonia sosirii si plecarii printului Harry si a logodnicei sale, actrita Meghan Markle, in ziua nuntii regale, programate pentru 19 mai, a anuntat vineri Palatul Kensington, informeaza AFP. ''Printul Harry…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor locui intr-o reședința din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietați de pe domeniul Kensington, cu doar doua dormitoare, un living modest, o bucatarie și o baie, insa valoarea sa se ridica…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența in ianuarie. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- Nu doar Meghan Markle are mici taine din trecut care ar dori sa ramana pe veci ascunse. Se pare ca și Prințul Harry ar fi avut un cont „secret” pe o rețea de socializare, unde ar fi avut imagini compromițatoare in care era surprins in ipostaze deloc demne de un prinț. Prințul Harry are un cont secret…

- Poliția britanica a deschis o ancheta, dupa ce s-a descoperit ca o scrisoare adresata Prințului Harry și logodnicei sale, Meghan Markle, conținea o pudra alba, ceea ce a starnit ingrijorari ca ar putea fi vorba de antrax. In interiorul plicului se afla și un bilețel care ar fi conținut mesaje…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri regale și au o mulțime de fani, dar se pare ca Prințul Harry și Meghan Markle au atras și antipatii. In așteptarea marii nunți care va avea loc pe 19 mari, oameni cu intenții mai puțin bune vor sa atenteze la viața Prințului și al viitoarea sale soții,…

- vezi galeria Opel dezvaluie primele imagini cu noul Combo Life, autovehicul de familie care a ajuns la a cincea generatie. 0 0 0 0 0 0

- Filmul "Pantera neagra/ Black Panther", de Ryan Coogler, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 192 de milioane de dolari in primele trei zile de la lansarea in cinematografe, transmite AFP.

- Ieri a fost o zi plina pentru Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle. Aceștia au ajuns in Scoția, unde au participat la mai multe evenimente oficiale. La unul dintre ele, cei doi s-au intalnit cu fondatoarea unei organizații caritabile, care a emoționat-o peste masura pe fosta actrița. Meghan…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, se vor casatori pe 19 mai, iar la nunta lor vor lua parte si cativa artisti celebri care vor intretine atmosfera de poveste.

- SpaceX a reușit sa lanseze cu succes racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica racheta din lume, la bordul careia se afla și o mașina Tesla Roadster creata de Elon Musk. Un telescop robotizat de la Observatorul Tenagra, Arizona, a surprins imagini cu uimitoarea mașina Tesla…

- Mercedes a publicat primele imagini oficiale cu viitorul AMG GT. In fotografii vedem cum rivalul lui Porsche Panamera este camuflat. Debutul oficial va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva.

- Casa Regala a Marii Britanii a facut publice noi detalii despre nunta regala. O recepție va avea loc dupa serviciul religios iar seara, dineul oficial va avea loc la Castelul Windsor. Casa Regala a Marii Britanii a facut publice noi informații despre nunta regala programata pentru data de 19 mai.…

- Au aparut primele imagini cu avionul israelian doborat de sirieni. Situatia este extrem de grava, iar totul poate degenera intr-un razboi in toata regula. Armata israeliana a anunțat deja lansarea unui atac „de mare anvergura” in Siria, sambata dimineața.Mai multe detalii aici: A inceput RAZBOIUL:…

- Televiziunea americana Lifetime a anuntat numele actorilor care ii vor interpreta pe Meghan Markle si printul Harry intr-o productie cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“.

- Hyundai Motor a dezvaluit primele imagini oficiale si primele informatii mai detaliate despre noua generatie a SUV-ului Santa Fe. Marea noutate este ca automobilul are un design absolut nou la exterior, insa interiorul a fost facut, dupa cum era de asteptat, in stilul ultimelor modele din gama (am fi…

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Doar doua zile a durat de cand a aflat cat de grava este situația genunchilor sai, probleme netratate corespunzator din cauza diagnosticarilor medicale greșite, caci Florin Chilian a ajuns l-a bisturiu. Artisutul a fost operat de urgența vineri, la un genunchi, de o echipa condusa doctorul Marian Anghelescu…

- Va exista sau nu un contract prenupțial intre cei doi viitori soți? Și, daca da, ce va conține acesta? Iata care sunt subiectele de interes pentru Prințul Harry și Meghan Markle in acest moment, adica inainte de nunta, cand astfel de decizii sunt luate! Ce se intampla cu conturile ei de social media?…

- O echipa internationala de cercetatori a produs prima imagine detaliata a suprafetei unei stele gigantice, ce scoate la iveala o atmosfera aproape circulara, lipsita de praf, cu zone complexe ale materialului in continua miscare, cunoscut...

- Printul Harry este ''profund indragostit'' de logodnica sa Meghan Markle, spune cantaretul britanic Elton John, potrivit Press Association. Artistul, prieten apropiat al mamei lui Harry, Diana, printesa de Wales, a dezvaluit ca printul, ''in extaz de fericire'',…

- GSP.ro prezinta in exclusivitate filmul meciului suspect dintre Dinamo si Aris Limassol, incheiat cu victoria "cainilor", scor 5-0. Dinamo a castigat cu Aris, 5-0, ultimele 4 goluri fiind marcate in 12 minute; Echipa GSP prezenta la meci a sesizat lucruri suspecte referitoare la portarul cipriotilor,…

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Au ținut ascuns faptul ca vor deveni parinți, pe tot parcursul sarcinii, iar la mijlocul lunii decembrie cantarețul Enrique Iglesias și iubita sa, sportiva Anna Kournikova, le spuneau bun venit pe lume unor gemeni. Au doi copii dintr-un foc, dar cele doua vedete nu au vrut sa ofere detalii despre aceasta…

- Nici nu s-au casatorit inca și deja sunt subiect de film. Providerul de servicii de televiziune Lifetime a anunțat ca demareaza proiectul “Harry & Megan: The Royal Love Story” și, așa cum sugereaza și titlul, va creiona una dintre cele mai populare povești ale anului 2017. Filmul e deocamdata in stadiul…

- Flavia de la Neatza e mai indragostita ca niciodata, iar vacanta petrecuta la Miami cu noul iubit i-a priit la maximum. Frumoasa blonda a povestit cum s-a distrat in SUA, marturisind ca inca se straduieste sa se reacomodeze cu fusul orar.

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Dupa ce se va casatori cu Prințul Harry, viața lui Meghan Markle va lua o alta turnura. Actrița nu se va mai bucura de libertatea pe care o avea,inainte de a-l intalni pe Harry. O libertate fara reguli stricte sau constrangeri. Prințul Harry s-a implicat intotdeauna in proiectele umanitare, lucru inspirat…

- Trupurile sotilor Maleon au fost depuse la capela Cimitirului Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Iasi. Ceremonia de inhumare incepe la ora 12.00. Zeci de oameni, din randul familiei, prietenilor si colegilor celor doi sunt deja prezenti la capela mortuara, pentru a-si lua ramas bun de la Anda si Bogdan…

- Nici bine n-a intrat in familia regala, ca Meghan Markle produce un scandal monstruos la Palat. Dupa ce a luat masa cu Regina Elisabeta, de Craciun, incalcandu-se de dragul ei o tradiție veche de sute de ani, Meghan se afla acum intre noua ei familie și vechea ei familie, care, se pare, au ajuns la…

- Fericire mare in familia Deliei! Asteptarea a luat sfarsit pentru Oana Matache, care si-a strans fetita in brate pentru prima data. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are prima fotografie cu cea mai asteptata fetita din showbiz, care a venit pe lume in urma cu cateva minute.

- Printul Harry nu va participa la vanatoarea traditionala de Craciun, din dragoste pentru logodnica sa, Meghan Markle, care este o aparatoarea ferventa a cauzei animalelor. Printul Harry, in varsta de 33 de ani, a participat prima oara la vanatoare in urma cu 21 de ani, de atunci fiind nelipsit. „Meghan…

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea...

- Printul Harry o ascult pe Meghan Markle viitoarea sa mireas deoarece intenioneaz s nu participe la tradiionala Boxing Day din Marea Britanie care ar urma s se in pe 26 decembrie.Printul Harry participa la tradiionala zi de vântoare înc de când avea 12 ani dar se pare c anul acesta tra...

- Meghan Markle este distrusa dupa ce cainele ei salvat, Guy, și-a rupt doua picioare. Actrița trece printr-o perioada delicata chiar inainte de a-și petrece Craciunul cu membrii familiei regale britanice. Beagle-ul a fost ranit la scurt timp dupa anunțul logodnei dintre actrița și Prințul Harry. Guy…

- Fotografiile au fost realizate de fotograful american de moda Alexi Lubomirski, faimos pentru imaginile cu printesa Diana.Portretele logodnicilor au fost realizate la Frogmore House, din apropierea Castelului Windsor, unde cuplul se va casatori pe 19 mai 2018. „Nu pot sa ma abtin din zambit…

- Cele mai asteptate fotografii ale momentului au aparut. Toata lumea statea cu sufletul la gura, asteptand momentul ca Printul Harry si Meghan Markle sa realizeze imaginile care marcheaza logodna lor.

- Șeful SRI Prahova a produs un accident rutier mortal, pe DN1, pe trecerea de pietoni, în localitatea Tâncabești din județul Ilfov. Potrivit surselor Realitatea TV, soferul avea alcoolemie de 0,45 mg/1000 l alcool pur în aerul expirat.

- Prințul Harry și logodnica lui, actrița americana Meghan Markle, vor petrece un Craciun tradițional in acest an alaturi de regina Elisabeta a II-a și de alți membri ai familiei regale la castelul Sandringham, o reședința pe care suverana britanica o deține in comitatul Norfolk din estul Angliei, informeaza…