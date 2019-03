Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam nu a putut veni astazi la slujba de creștinare a micuțului Matthias Ștefan, avand o meserie solicitanta, insa in cele din urma interpretul a ajuns la biserica, unde a și facut primele declarații despre fericitul eveniment. „Imi cer mii de scuze ca am intarziat! Asta mi-e meseria, fata mea…

- Astazi, Betty Stoian și Catalin Vișanescu și-au creștinat copilul, iar dupa ce s-a terminat slujba din biserica a sosit și Florin Salam. Emoționat și extrem de fericit, celebrul manelist a facut primele declarații despre aceasta zi minunata din viața lor.

- Emoții mari pentru Betty Stoian și Catalin Vișanescu. Cei doi iși vor boteza astazi baiețelul, pe Matthias. Ginerele lui Florin Salam a facut primele declarații inainte ca micuțul sa fie creștinat. „Emoții mari, e prima data dar suntem organizați, suntem in timp, o sa fie bine. Noi ne-am ocupat de restaurant.…

- Betty Stoian și Catalin Vișanescu se pregatesc de zor pentru cel mai fumos evenimemt din viața lor. In primavara acestui an, cei doi iși vor boteza baiețelul și au dat toate detaliile in cadrul emisiunii "Vorbește lumea". "La botez vor fi prieteni, cunoștințe. Bunicul intotdeauna se implica, mai ales…

- Inainte de a deveni mamica, Betty Stoian era nelipsita de pe Instagram, dar odata cu venirea pe lume a micuțului Matthias Ștefan, lucrurile s-au schimbat, iar vedeta are acum mult mai multe responsabilitați, așa ca și-a cam neglijat fanii, in ultima perioada.

- De cand a devenit mama, viața lui Betty Stoian s-a schimbat total, iar artista și-a concentrat atenția doar asupra baiețelului ei. Acum, fiica lui Florin Salam a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși cere scuze pentru absența. Betty Stoian a fost absenta pe rețelele sociale și, dar spre…

- Betty Stoian a povestit la Antena Stars cat de mult i s-a schimbat viata de cand a devenit mama, dar și despre cum vor petrece sarbatorile de iarna. Artista și soțul ei, Catalin Vișanescu iși vor boteza baiețelul in primavara anului viitor. „Este un sentiment foarte frumos. Atunci cand ma uit in ochii…

- Betty Salam a devenit pentru prima oara mama, in urma cu doar cateva luni, iar de atunci viața ei s-a schimbat total. Fiica lui Florin Salam recunoaște ca s-a confruntat și cu depresia, insa a gasit rapid o rezolvare a problemele ei, cu ajutorul familiei. „Am o viata frumoasa si linistita, in primul…