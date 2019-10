Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite exercita tot mai multe presiuni asupra Turciei pentru a pune capat ofensivei militare din nordul Siriei, o zona controlata de kurzi, transmite BBC. Mai mulți oficiali americani amenința Ankara ca va suferi „consecințe grave”, in timp ce președintele Donald Trump susține ca ar vrea sa negocieze…

- Donald Trump a autorizat, fara sa le activeze deocamdata, sanctiuni foarte ferme impotriva Turciei, care desfasoara o ofensiva in nordul Siriei contra unei militii kurde, a afirmat vineri in cursul unei conferinte de presa secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, noteaza AFP. Acest decret…

- "Olanda a decis acum sa suspende toate cererile de licenta pentru exportul de material militar spre Turcia", asteptand sa vada cum va evolua situatia, a precizat ministerul. "Le cerem celorlalte tari membre ale Uniunii Europene sa faca la fel", a declarat vicepremierul olandez Hugo de Jonge,…

- Donald Trump a evocat Debarcarea din Normandia, la 6 iunie 1944, in al Doilea Razboi Mondial, pentru a-si justifica hotararea de a nu interveni in favoarea kurzilor, vizati intr-o ofensiva a Turciei inceputa ieri in Siria. La cateva ore dupa inceperea ofensivei turce impotriva kurzilor in…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP.''In aceasta dimineata,…

- Turcia a atacat Siria. ”Fortele armate turce si Armara Nationala Siriana (rebeli sustinuti de Ankara) au inceput operatiunea «Izvorul Pacii» in nordul Siriei”, a anuntat Erdogan pe Twitter. ALERTA mondiala. Armata turca a trecut frontiera, ar putea urma o baie de sange Aceasta operatiune…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, marți, ca Turcia a ajuns la capatul rabdarii cu Statele Unite cu privire la crearea unei zone de securitate în nordul Siriei, indicând iminenta unei operațiuni."În acest stadiu, noi nu avem alta optiune decât aceea…