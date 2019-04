Stiri pe aceeasi tema

- „In calitate de președinte al PNL Prahova, ma delimitez categoric de primarul din comuna Podenii Noi, Mihai Alionte, asupra caruia planeaza suspiciunea ca ar fi lovit cu pumnii și picioarele un polițist local. La prima ședința a BPJ al PNL Prahova, voi propune suspendarea drepturilor și prerogativelor…

- Scandal in fieful unui edil PNL. Primarul care are un tablou cu Nicolae Ceaușescu in birou este acuzat ca a batut cu pumnii și picioarele un polițist local.Citește și: Nervi in PSD, dupa ATACUL lui Vosganian: 'Domnule Vosganian, va sfatuiesc sa beți vreo doi litri de ceai de tei concentrat'…

- Un polițist local din Podenii Noi acuza ca a fost batut de primarul Mihai Alionte chiar in sediul primariei! Reporterii ziarului Incomod au stat de vorba cu avocata polițistului local care spune ca problemele au inceput inca de vineri, 19 aprilie, cand polițistul local s-a intors la serviciu dupa o…

- Primarul din Prahova care a devenit celebru pentru ca tine in birou un tablou cu dictatorul Nicolae Ceausescu este protagonistul unui nou scandal. Edilul a fost reclamat la Politie de un politist local pentru loviri si alte violente.

- Un procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti s-a pronunțat, deja, in cazul primarului comunei Podenii Noi, Mihai Alionte, care ar agațat in birou un tablou cu Nicolae Ceaușescu.

- Mihai Alinote, primarul comunei prahovene Podenii Noi, detine in biroul sau din sediul primariei pe care o conduce un tablou de mari dimensiuni cu Nicolae Ceausescu. Alaturi de chipul dictatorului, Alionte a atarnat pe pereti portrete cu Carol I si cu Stefan cel Mare.

- Un primar liberal din Prahova a decis ca un tablou cu Nicolae Ceaușescu se afla la loc de cinste pe peretele din biroul sau. Concret, este vorba despre primarul din comuna Podenii Noi, Mihai Alionte.

- Liderul PSD Arad, Dorel Caprar a declarat duminica, la Antena 3, ca un primar liberal l-a batut pe un consilier local PSD și ca social-democratul se afla la spital dupa care va face plangere penala.Primarul liberal al unei comune din Arad a batut duminica un consilier local, in timpul unei…