Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Corni din judetul Botosani, Dorel Dorneanu, care, vineri seara, a suferit arsuri grave dupa ce o instalatie artizanala de produs tuica i-a explodat in fata, a fost transferat duminica la un spital din Brasov, potrivit cadrelor medicale de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului…

- Un barbat este in stare critica, la spital, cu arsuri pe 90% din suprafata corpului, dupa ce cazanul de tuica din curtea casei a explodat si l-a stropit cu lichid fierbinte. Acesta a fost transferat cu elicopterul la Brașov, unul dintre cele trei spitale pentru marii arși din Romania. Primarul comunei…

- Este drama in familia unui primar din Romania. Barbatul a intrat in coma dupa ce i-a explodat cazanul de tuica in fata. Incidentul s-a petrecut in curtea casei sale."Dorel Dorneanu, primarul comunei Corni, a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost victima unui accident cumplit in propria…

- Primarul comunei Corni, din judetul Botosani, este in stare critica, la spital, cu arsuri pe 90% din suprafata corpului, dupa ce cazanul de tuica din curtea casei a explodat si l-a stropit cu lichid fierbinte. Medicii cauta solutii pentru transferul barbatului intr-un centru de mari arsi.

- Primarul comunei Corni, din judetul Botosani, este in stare critica, la spital, cu arsuri pe 90- din suprafata corpului, dupa ce cazanul de tuica din curtea casei a explodat si l-a stropit cu lichid fierbinte. Medicii cauta solutii pentru transferul barbatului intr-un centru de mari arsi. Primarul comunei…

- Primarul comunei Corni, din judetul Botosani, a ajuns in stare critica la spital, cu arsuri pe 90% din suprafata corpului, dupa ce cazanul de tuica din curtea casei a explodat si l-a stropit cu lichid fierbinte Articolul Primar ranit grav dupa ce i-a explodat cazanul de tuica apare prima data in GAZETA…