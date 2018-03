Stiri pe aceeasi tema

- Un bistrițean a descoperit un proiectil de artilerie in timp ce facea curațenie. Barbatul isi igieniza santul din fata casei cand a dat peste proiectil și a sunat la 112. Un barbat din Bistrița-Nasaud a descoperit un proiectil de artilerie in timp ce iși facea curațenia de primavara. Bistrițeanul iși…

- Iarna a decis sa mai faca un ultim popas in Moldova. Pe langa drumurile inzapezite și traficul ingreunat, piesajul este unul cu adevarat feeric. Urmariți o galerie foto, realizata de fotograful UNIMEDIA, Igor Rotari.

- Aducem la cunoștința populației cateva aspecte cu privire la situația beneficiarilor de venit minim garantat (VMG) și a modului in care aceștia trebuie sa presteze munca in folosul comunitații. Read More...

- De joi pana duminica, la Turda și-a anunțat prezența Circul Nemeth, in zona Kaufland. Pe afiș sunt anunțate ”peste 50 de animale in circ”, intr-un ”spectacol grandios cu artiști din 10 țari”. Insa, din iunie 2017, Romania a devenit a 25-a țara din UE in care e interzisa folosirea animalelor salbatice…

- Deputatul PSD Marius Budai, presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor, a declarat ca Parlamentul va modifica in acest an doua legi esentiale pentru accelerarea investitiilor publice, respectiv Legea achizitiilor publice si Legea parteneriatului public-privat. Cele…

- Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 15.03.2018, intre orele 08.00 - 16.00, in municipiul Turda. Sunt afectate imobilele situate pe strazile: Read More...

- Europarlamentarul Monica Macovei a declarat, marti, ca legea anti-defaimare, "inventata de Dragnea", nu va fi doar impotriva sa, ci "a tuturor celor care nu aplauda si nu se inclina in fata infractorilor din politica, asa cum a fost ovationat Dragnea la ultimul Congres al...

- Viorica Dancila, la Congresul Extraordinar al PSD . Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. “Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu…

- Sergiu Ceclan, un elev de 18 ani, culturist de talent, a trecut zilele trecute prin clipe extrem de grele, fiind taxat violent de o gasca de golani, pentru indrazneala de-si dori sa atinga culmile acestui sport! Incidentul s-a petrecut in zona Materna. Read More...

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat in aceasta saptamana, ca for decizional, Legea privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala, de care vor beneficia si salariatii Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda. Read More...

- Cu ocazia zilei porților deschise, la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Turda ne-am bucurat impreuna, in 7.03.2018, de oaspeți dragi noua, viitorii noștri elevi care ne-au vizitat pentru a se pregati pentru o noua etapa a calatoriei spre cunoaștere. Read More...

- Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca "modalitatea de calcul al nivelului de presiune acustica este nepotrivita, in contextul in care la aparitia organelor de ordine publica solicitate prin apelul 112 astfel de activitati inceteaza". Proiectul prevede ca se…

- In pofida iernii geroase de afara, prima zi de primavara s-a facut totusi simtita. Capitala a fost inundata de martisoare, iar culorile alb-rosu au dat tonul zilei. Totusi, vanzatorii spun ca au din ce in ce mai putini cumparatori.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Read More...

- Un numeros public a fost prezent, marti, 27 februarie 2018, la Galeria „Arte”, de pe strada V.Alecsandri nr. 1, unde s-a desfasurat vernisajul expozitiei de arte vizuale „Consonante plastice”, apartinand artistei turdence Felicia Racean, coordonatorul sectiilor externe de arta vizuala Turda si Campia…

- Au fost exprimate 73 de voturi favorabile, 18 "impotriva" si 13 abtineri. Iata cine sunt senatorii care au votat impotriva plafonarii dobanzilor: Potrivit textelor adoptate, "in raporturile juridice dintre consumatori si profesionisti, inclusiv comercianti, dobanzile penalizatoare…

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva.Acest proiect de lege a starnit un razboi total in grupul PNL din Senat. Liberalul Daniel Zamfir a susținut acest proiect de lege, dar grupul PNL nu l-a…

- Camera Inferioara a Parlamentului din Olanda a votat abrogarea legii privind organizarea unui referendum consultativ pe marginea asocierii Ucrainei la UE, document care a blocat semnarea Acordului de asociere între partea ucraineana si statele membre în 2016. Peste…

- CONTRAVENȚIILE pentru care polițiștii locali ai Serviciului Diciplina In Constructii, Control Comercial și Protecția Mediului din cadrul Serviciului Public Poliția Locala Turda dețin competența de a constata și aplica sancțiuni contravenționale: enunțate in H.G. nr. 33/2018 pentru punerea in aplicare…

- La data de 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul de Investigații Criminale au depistat un barbat, de 47 de ani, din Turda, pe numele caruia era emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Read More...

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a promulgat marti seara legea cu privire la particularitatile politicii de stat pentru asigurarea suveranitatii de stat a Ucrainei asupra teritoriilor „ocupate temporar'' in regiunile Donetk si Lugansk sau „Legea reintegrarii Donbasului".

- Primarul Cristian Matei a promovat un proiect de hotarare care vizeaza reabilitarea și punerea in valoare a Castrului Roman de la Turda, cu bani europeni. Inițial, edilul turdean anunțase ca administrația locala va lua un credit pentru aceasta investiție, care ar putea atrage numeroși turiști, avand…

- Milano Bistro Cafe s-a redeschis in zona centrala a municipiului Turda, pe strada Mircea cel Batran (peste drum de catedrala ortodoxa, strada de acces auto spre Muzeu), clienții fiind așteptați intr-o ambianța placuta, cu o cafea buna, inghețata, racoritoare, fresh-uri (inclusiv limonada), mai multe…

- La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 16:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul Rutier, au depistat un tanar, de 22 de ani, din comuna Tureni, in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitații Martinesti, pe DC 74 , fara a poseda permis de conducere. Read More...

- Reacția procurorul general Augustin Lazar, dupa atacurile la adresa DNA. Augustin Lazar dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, ”de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv”. Procurorul generat atenționeaza ca prin actiunile de instigare publica…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae și secretarul general-adjunct al PSD Codrin Ștefanescu cer restructurarea Direcției Naționale Anticorupție și demiterea șefei DNA Laura Codruța Kovesi, dupa acuzațiile lansate duminica seara de fostul procuror Mihaiela Moraru Iorga și fostul deputat PSD Vlad Cosma. Și președintele…

- Un accident s-a produs in sensul giratoriu din Turea, zona Piața Romana, dupa ce un autoturism s-a tamponat de un autocar. Accidentul este specific unei lecții de la școala de șoferi, privind prioritatea in sensul giratoriu sau acordarea de prioritate in sensul giratoriu, la schimbarea benzilor. Read…

- Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Serviciului Comunitar Local de Utilitati Publice al Orasului Cugir a motivat, in cadrul unui Raport de specialitate, necesitatea asigurǎrii unui cadru igienic si sǎnǎtos populatiei de la nivelul orasului. Demersul administrației publice locale,…

- Alocarea de fonduri de la Consiliul Județean Cluj este in funcție de apartenența politica a primarilor din județ, cei de la PNL (partid din care face parte și președintele Consiliului Județean, Alin Tișe) primind mai mulți bani decat cei de la PSD. Campia Turzii, care este jumate cat Turda, dar este…

- Vești foarte proaste pentru profesori. Cadrele didactice ar putea ramane in acest an cu salariile neplatite, intrucat nu sunt suficiente fonduri pentru toate salariile in 2018, au precizat surse din cadrul Ministerului Educației pentru Ralitatea TV.

- Mai multe baruri și restaurante din Constanța au fost amendate pentru ca se fuma in interior. Proprietarii mai multor baruri și restaurante din Constanța au fost amendați de polițiștii locali pentru ca se fuma in localurile lor. Potrivit Primariei Constanța amenzile aplicate au fost de aproximativ 70…

- Academicianul Adrian Toader-Williams, care de cațiva ani locuiește langa Turda, in satul Cornești (comuna Mihai Viteazu), a lansat un apel la unitate naționala, cu ocazia Zilei Unirii pe care o sarbatorim astazi. ”Romanie, Timpuri noi”, balada al carei compozitor, textier și interpret este (redata mai…

- WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare desfasurate in masa. Inginerii WhatsApp testeaza in prezent un sistem de detectare si avertizare a utilizatorilor cu privire la mesajele de tip spam, care contin informatii de natura sa creeze panica, scrie…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA.Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a cerut, luni, adoptarea unor masuri urgente pentru identificarea persoanelor care au incendiat, duminica seara, autoturismul personal al unui ofiter din cadrul Politiei municipiului Roman. Panaite considera ca incidentul de duminica seara este ‘deosebit de…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost prezent azi la Turda, unde a participat la dezvelirea Monumentului Libertații Religioase, cu ocazia implinirii a 450 de ani de la proclamarea libertații religioase, care a avut loc in Dieta de la Turda,care marcheaza și inceputul religiei unitariene. Read More...

- Statele Unite planuiesc sa ia masuri impotriva activitatilor iraniene cu rachete balistice, in afara cadrului acordului nuclear iranian, si spera ca eforturile Washingtonului vor fi sustinute de alte state, a declarat vineri ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul CNN.

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a fost invitat aseara la TVR Cluj, in cadrul emisiunii ”Transilvania la zi”, unde a vorbit despre stadiul proiectelor, strategia de dezvoltare a Turzii si care sunt ultimele noutați in ceea ce priveste activitatea administrației locale. Read More...

- Rusia amenința Letonia cu consecințe din cauza legii privind statutul participanților la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldaților care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului…

- Autoturismul unui important om de afaceri din zona a fost fotografiat de un cititor, parcat pe locul destinat persoanelor cu handicap (semnalizat ca atare, prin vopsire și inscripție speciala), din zona centrala a municipiului Turda! Read More...

- In zona Turzii au inceput sa infloreasca ghioceii! Poza este facuta chiar azi, la o temperatura cu multe grade peste 0 (la ora 17.30, inca erau circa 9 grade Celsius, cu plus!). Read More...

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a recurs la o metoda inedita, dar profesionista și cu impact, de a-și prezenta bilanțul anului 2017. Practic, intr-un videoclip de 5 minute și 20 de secunde, administrația locala a sintetizat principalele puncte ale acestui bilanț. Read More...

- Noi proteste antiguvernamentale au avut loc în Iran pentru a treia zi consecutiv, sâmbata, cea mai ampla mișcare contestatara la adresa regimului de la Teheran din 2009 și pâna în prezent.

- In ultima zi de Craciun, constantenii au iesit din case. Vremea frumoasa si cele 15 grade din termometre, a umplu faleza Cazinoului. Si in Mamaia oamenii au iesit la plimbare.foto: facebook.sorinbelu ...

- Seara trecuta la Școala Teodor Murașanu din Turda a avut loc un amplu program artistic susținut de elevii unitații de invațamant alaturi de colegii lor de la alte doua instituții din localitate. Read More...

- Vaduvele și veteranii de razboi, precum și accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat vor primi, in acest an, cate 370 lei pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, al energiei electrice sau termice pentru nevoi casnice, potrivit unei Hotarari de Guvern aprobate, cu 10,5% mai mult fața…

- Liderul grupului deputatilor Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a aratat marti, in urma sedintei reunite ale celor doua Camere, ca deputatii formatiunii sale au sustinut in plen peste 800 de amendamente la legea bugetului de stat, iar toate acestea au fost respinse de catre reprezentantii…

- Directorul Serviciului de Spionaj Extern (SVR) al Rusiei, Serghei Nariskin, a acuzat marti SUA ca poarta un 'razboi hibrid' nedeclarat impotriva fostelor tari sovietice care fac in prezent parte din Comunitatea Statelor Independente (CSI), informeaza EFE.'Magnitudinea actiunilor desfasurate…