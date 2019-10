Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut luni seara sefului DIICOT Felix Banila sa isi inainteze demisia. ”Ii cer domnului Felix Banila sa isi inainteze imediat demisia din functia de procuror sef al DIICOT. Este nevoie de o schimbare la acest nivel pemtru a recredibiliza aceasta institutie”, a declarat…

- Cu prilejul Summit-ului European din 9 mai, mulți canadieni au perceput prin intermediul imaginilor de la Sibiu o Romanie diferita de cea pe care aveau in minte, cu blocuri cenușii și cozi pentru alimente. Read More...

- In ședința Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania din 29 iulie, primarul municipiului Sibiu, doamna Astrid Fodor, a fost desemnata in funcția de membru al delegației AMR la Consiliul European al Municipalitaților și Regiunilor (CEMR). Read More...

- Florin Oancea, primarul municipiului Deva,a fost ales vicepreședinte al Asociației Municipiilor din Romania. Ieri, la București a avut loc reuniunea Comitetului Director al AMR. Datorita faptului ca Gheorghe Falca a dobandit calitatea de europarlamentar, Consiliul Director al AMR a desemnat…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, este noul Prim-Vicepreședinte al Asociației Municipiilor din Romania.Alegerile au avut loc la București, la intrunirea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania, unde s-a discutat despre rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, nominalizarea ...

- "Pe 31 iulie vom avea rectificare. Le-as transmite urmatorul mesaj primarilor: ca acest guvern a demonstrat ca este un partener credibil pentru primarii din Romania. Daca ne gandim la cele doua programe PNDL 1 si PNDL 2, care au fost solicitate de aproape fiecare comunitate din Romania, indiferent…

- Premierul Viorica Dancila le-a transmis, duminica, primarilor care se plang de lipsa finantarii, ca "acest guvern a demonstrat ca este un partener credibil pentru primarii din Romania", referindu-se la PNDL 1 si 2. Mesajul lui Dancila vine la cateva zile dupa ce primarul Sectorului 3, Robert Negoita,…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a declarat, miercuri, dupa întâlnirea cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ca în cazul în care administrațiile locale nu-și vor recupera sumele restante din impozite, edilii vor protesta cu cetațenii în fața Guvernului,…