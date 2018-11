Primăria scumpeşte tarifele la bazele sportive Un proiect de hotarare – la initiativa primarului Gheorghe Falca – privind modificarea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bazelor sportive din patrimoniul Municipalitatii se afla la transparenta decizionala pana pe 17 noiembrie. Perioada de timp in care pot fi depuse, in scris, recomandari, sugestii si opinii, iar societatea civila si nu numai ar trebui sa faca acest lucru, cel putin in cazul orarului acordat, in mod gratuit, copiilor din cartiere si amatorilor de activitati recreativ-sportive. Unul imposibil. Cu lanterne sau lumanari „Stadionul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

