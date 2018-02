Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiu de comunicare transparenta a administrației publice din Gaești. Astazi, de la ora 18:00, cetațenii sunt invitați sa ia parte Post-ul GAEȘTI: Cetațenii sunt așteptați, astazi, la Casa de Cultura pentru o informare asupra bugetului orașului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PSD Argeș, Nicolae Georgescu, a vorbit despre posibila greva anunțata de unele sindicate din invațamant, dar și despre maririle salariale anunțate de la 1 martie. Deputatul argeșean susține ca sindicatele nu au motive pentru o eventuala greva, deoarece toate problemele semnalate de acestea…

- Salariile vor crește pentru copleșitoarea majoritate a angajaților – peste 95% – de la 1 Ianuarie 2018, așa cum prevede legea salarizarii unice. Scad mega-salariile, care nu se incadreaza in structura și ierarhia legii. Pentru situațiile reclamate de scadere a salariilor – cazuri speciale, punctuale…

- LOVITURA… Angajatii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui sunt printre cei mai afectati bugetari dupa aplicarea legii privind salarizarea unitara. Potrivit Oanei Raileanu, directorul economic al Directiei, salariile celor din conducere vor scadea cu 60%. “Daca includem datoria catre stat in brutul…

- Ministrul Administrației și internelor, Carmen Dan, a susținut in urma cu puțin timp, o conferinta de presa pe tema salariilor din instituția pe care o conduce. Potrivit oficialului de la MAI, salariile angajaților MAI, conform tuturor simularilor, nu scad. Carmen Dan a declarat ca, in anul 2017, potrivit…

- Cheltuielile cu personalul ale administrației locale se cifreaza la 2.729.860 lei, din care se poate asigura doar suma de 1.998.110 lei. Salariile angajaților reprezinta jumatate din bugetul orașului pe anul 2018 Primaria orașului Baia de Arieș a publicat un draft al proiectului de buget pentru anul…

- Cheltuielile de personal ale administrației locale se cifreaza la 2.729.860 lei, din care se poate asigura doar suma de 1.998.110 lei. Salariile angajaților reprezinta jumatate din bugetul orașului pe anul 2018 Primaria orașului Baia de Arieș a publicat un draft al proiectului de buget pentru anul 2018.…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza, scrie Mediafax.

- Doua treimi dintre intreprinderile mici si mijlocii din Romania nu au renegociat salariile angajatilor, odata cu transferul contributiilor sociale, si au ales sa dea angajatilor, ca alternativa, prime sau bonusuri, pentru a nu scadea salariile, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad din 1 ianuarie cu aproape 7 la suta, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme. Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Salariile politistilor vor creste de la 1 februarie, miercuri, fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar, politistilor si personalului civil din MAI, care asigura punerea in aplicare, la nivelul…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta majorarea cu 5% pâna la 10% a salariilor pentru mai bine de un sfert dintre politisti. Astfel ca, de la 1 februarie, peste 28.000 de polițiști vor primi mai mulți bani.Potrivit unui comunicat al ministerului, în acest sens, a fost…

- Ministrul Liviu Pop a dat luni asigurari ca exista in bugetul Ministerului Educatiei Nationale sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din invatamant. El a spus ca sunt acoperite si majorarile salariale din luna ianuarie si martie, plata dobanzilor, dar si a tichetelor de vacanta.…

- Ministrul Liviu Pop a dat luni asigurari ca exista în bugetul Ministerului Educatiei Nationale sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din învatamânt. El a spus ca sunt acoperite si majorarile salariale din luna ianuarie si martie, plata dobânzilor,…

- Potrivit unei analize Smartree Romania, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, 54% dintre clienții companiei vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajaților, astfel incat aceștia sa beneficieze de aproximativ aceleași salarii nete ca cele din 2017.…

- Consilierul județean Gabriela Brebeanu a criticat astazi, intr-o conferința de presa, decizia Guvernului ca, din luna martie, personalul TESA din spitale, respectiv cel tehnic, aprovizionare, economistii, IT-iști etc., nu vor mai beneficia de sporul de periculozitate, chiar daca lucreaza la spitalul…

- Un comunicat din partea Directiei de Cultura Carei informeaza despre derularea Zilelor Culturii Maghiare din municipiul Carei. La manifestarea care a avut loc la castel apare asezat in primul rand…Primarul dar si directorul Directiei de invatamant din Primaria Carei, Varna Levente. Nu am uitat ca acest…

- La mai bine de un an de la preluarea puterii de catre PSD, presa franceza noteaza cum numerosi tinerii cu cariera si bine pregatiti in domeniile lor aleg sa paraseasca Romania. Instabilitatea politica, dar si economica, coruptia si numeroasele atacuri la independenta justitiei, determina tot mai multi…

- Un sfert din consiliile județene au solicitat Guvernului, pana la sfarșitul anului trecut, fonduri suplimentare pentru plata salariilor, dupa ce primariile au primit libertatea de a le majora, iar multe dintre acestea și-au cheltuit bugetele cu aceste majorari. Un document oficial indica faptul ca direcția…

- Aproape ca ne-a intrat in obisnuinta refrenul privind salariile „derizorii” ale personalului medical. De fiecare data cand se vorbeste de sistemul de sanatate, se aduc in discutie veniturile modeste ale angajatilor, incomparabile cu cele din tarile mai bine dezvoltate. De aici s-a lansat un alt slogan,…

- Penitenciarul Aiud este și a fost cunoscut ca inchisoare, dar foarte puțin ca unitate de producție. ”Secția Aiud Fabrica” a devenit intre anii 1949-1963 o unitate de producție in domeniul metalurgiei și lemnului. Dezvoltarea s-a facut prin ”autoutilare”. A existat un serviciu tehnic, compus din ingineri…

- "Stiu ca sunt cateva intarzieri salariale la cateva scoli din Bucuresti. Salariile trebuiau date vineri si se vor da doar astazi, fapt pentru care am cerut inspectorului general de la nivelul Inspectoratului Scolar Bucuresti sa efectueze un control in toate acele unitati scolare. Sunt cateva zeci…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a facut un anunț important, marți, pe o rețea de socialiare. Acesta se refera la salariile profesorilor. Toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017. In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat…

- De la 1 ianuarie 2018, salariile angajaților primariei Ploiești au suferit noi modificari! Totuși, in timp ce unii angajați nu au parte de creșteri spectaculoase, la alții se simte diferența. Potrivit hotararii de Consiliu Local nr. 514 din 20 decembrie 2017, salariile primarului, viceprimarilor, administratorului…

- Toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017, anunta Ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe pagina lui de Facebook. Acesta precizeaza ca, in conformitate cu ordinul MFP 86 28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398 7.03.2017 data de plata a salariilor…

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei Liviu Pop pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- Consiliul Județean Giurgiu se va reuni marți, 9 ianuarie, in ședința extraordinara, fiind 5 proiecte pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei publice extraordinare din data de 11 decembrie 2017 a Consiliului Judetean Giurgiu 2. Proiect de hotarare privind acoperirea…

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in 2017), arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica.

- Arctic, liderul pietei de electrocasnice din Romania si unul din cei mai importanți angajatori din județul Dambovița, anunța ca, incepand cu 1 ianuarie 2018, va suporta cheltuielile generate de transferul contributiilor sociale catre angajati, astfel incat salariile nete ale angajatilor sai sa nu fie…

- Un gigant de pe piața locala a gasit metoda de a pacali așa-zisa „Revoluție Fiscala” a Guvernului Tudose. Deși nu le marește salariile angajaților, incepand cu 1 ianuarie 2018, el nu le va scadea veniturile.Cu mii de angajați in țara noastra, gigantul a hotarat sa nu majoreze salariile brute…

- În data de 4 ianuarie 2018, ghișeele Centrului de Informare pentru Cetațeni vor fi deschise de la ora 08.30, fiind astfel reluat programul normal de lucru. În perioada 23.12.2017-26.12.2017, respectiv 30.12.2017-02.01.2018, Direcția de Evidența a Persoanelor NU asigura program…

- Combinatul siderurgic ArcelorMittal din Galati va majora salariile brute cu 20% pentru a proteja castigurile nete ale angajatilor sai, ca urmare a aplicarii recentelor Ordonante de Guvern si in urma incheierii unui acord cu partenerul social.Potrivit unor surse sindicale, actul aditional de transfer…

- Pe ordinea de zi a ședinței CL Alba Iulia din data de 20 decembrie se afla un proiect de hotarare ce prevede stabilirea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2018. Avand in vedere cresterea numarului de solicitanti, Directia de Asistenta Sociala…

- Dedeman Bacau, retailerul de bricolaj cu peste 10.000 de angajati, a transmis ca va mari salariile brute ale angajatilor, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, pentru ca veniturile acestora sa nu fie afectate negativ anul viitor. Cea mai mare companie antreprenoriala…

- Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia vor vota in ședința de miercuri, 20 decembrie, un proiect de hotarare privind aprobarea unei proceduri interne de selectare, angajare și salarizare a personalului in cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. Potrivit raportului de…

- Activitatea salariaților MAE se desfașoara, pe de o parte in țara, in Centrala MAE, iar pe de alta partea in cadru misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale din Serviciul Exterior. Drepturile salariale sunt stabilite in lei in țara și in valuta in Serviciul Exterior, arata…

- Licenta de functionare a Uber Technologies a fost suspendata in Sheffield, al patrulea cel mai mare oras din Marea Britanie, dar Uber sustine ca va constesta decizia daca nu reuseste sa clarifice lucrurile cu reprezentantii Consiliului orasului, potrivit Bloomberg. Consiliul local a transmis…

- Numarul persoanelor cu dizabilitați în Republica Moldova este de 182 de mii, dintre care 11,7 mii sunt copii cu vârsta de pâna la 17 ani. Persoanele cu dizabilitați reprezinta 5,1% din populația tarii, iar copiii cu dizabilitați constituie 1,7% din numarul de copii. Datele sunt…

- Guvernul acceptat propunerea unui grup de deputați da adauga sporuri lunare la salariu in marime de 100% angajaților Curții de Conturi. De asemenea, se va examina și marirea salariilor președintelui, vicepreședintelui și ale membrilor Curții de Conturi. "Proiectul are drept scop reducerea gradului sporit…

- Primaria Cluj-Napoca nu va avea program cu publicul in zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2017. De asemenea, in intervalul menționat, Serviciul de Evidenta a persoanelor nu va asigura program cu publicul, nici preluari, nici eliberari de acte de identitate. In schimb, in intervalul 30.11 -03.12.2017, …

- Licitatia de peste 21,2 milioane de euro pentru dezvoltarea si mentenanta sistemului IT al APIA a ajuns in instanta. Siveco a dat in judecata APIA, saptamana trecuta, dupa ce oferta companiei IT a fost exclusa de la licitatie pe motiv ca amenda primita de Siveco de la Consiliul Concurentei pentru trucarea…

- La Botoșani practica este una largita in instituțiile publice deconcentrate unde veniturile salariale sunt ținute la secret, iar cateva exemple in acest sens ar fi Direcția de Sanatate Publica sau Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura.

- Vești bune pentru angajații de la DGASPC Vaslui. Rectificarea bugetara prin care Guvernul Romaniei a alocat banii necesari pentru plata salariilor a fost publicata azi, in Monitorul Oficial. Acum, mingea se afla in terenul instituției conduse de Dumitru Buzatu, care urmeaza sa se intruneasca intr-o…

- Judecatorii Tribunalului Botosani au transat, luni, litigiul dintre Sanatoriul Podriga si Directia de Sanatate Publica (DSP), dupa ce unitatea medicala a functionat aproape o luna si jumatate fara autorizatie sanitara. Magistratii au anulat decizia DSP de respingere a Autorizatiei Sanitare de Functionare…

- Angajatorii din România sunt obligați sa intre, de azi, în negocieri colective cu privire la nivelul salariilor nete de la 1 ianuarie 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor sociale la angajați. Astfel, la o saptamâna de la adoptarea noilor modificari…

- Prim-vicepresedintele PNL Bistrita-Nasaud, Stelian Dolha, a criticat luni, in cadrul unei conferinte de presa, OUG 82/2017 adoptata recent de Guvern, prin care angajatii trebuie sa renegocieze salariile angajatilor in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie, spunand ca este "anticonstitutionala", informeaza…

- Angajatii Primariei Darabani, judetul Botosani, nu mai au acces la retelele de socializare, dupa ce primarul a solicitat companiei de furnizare a Internetului sa blocheze accesul institutiei la Facebook, pentru ca activitatea angajatilor sa fie mai eficienta.

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata miercuri de Guvern. Bani in plus sunt alocati pentru salariile medicilor si profesorilor, pensii militare, programe de sanatate, protectia copilului si persoane cu dizabilitati. Au fost luati bani de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, respectiv…

- Ieri, 14 noiembrie, Politia orasului Baia Sprie a sustinut o activitate preventiva cu elevii Colegiului Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie. Activitatea a avut loc la Casa de Cultura a orasului iar informatiile furnizate au vizat prevenirea consumului de droguri si etnobotanice in randul tinerilor.…