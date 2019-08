Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Bacau și Județul Bacau s-au asociat pentru a realiza impreuna o investiție: „Construire parcare ansamblu spitalicesc, Calea Marașești, nr. 20B”. Studiul de fezabilitate a fost realizat de Interproiect SRL și trimis de Primaria Bacau catre Consiliul Județean (CJ), din acesta rezultand ca valoarea…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput o campanie prin care trimite scrisori informative catre patru categorii de contribuabili care trebuie sa se doteze cu case de marcat electronice. Campania se deruleaza in Spațiul Privat Virtual, pentru stimularea acestor contribuabili și pentru…

- Municipalitatea bacauana instaleaza echipamente pentru a oferi locuitorilor din oras internet gratuit prin intermediul rețelelor WiFi. Municipiul Bacau a obținut finanțare in cadrul programului #WiFi4EU al Comisiei Europene. Inițiativa WiFi4EU promoveaza accesul gratuit la Wi-Fi in spații publice, peste…

- In data de 24.07.2019, incepand cu ora 9.00, ca urmare a unei defecțiuni, se vor efectua lucrari de intervenție la rețeaua de distribuție a apei situata pe str. Calea Moinești, din Municipiul Bacau. Durata estimata a intervenției este de 8 ore. In acest interval, in funcție de necesitațile tehnice,…

- Furtunile puternice din ultimele 24 de ore au cauzat numeroase avarii ale rețelelor electrice aeriene din județul Bacau. Vantul intens, in rafale, a cauzat ruperea stalpilor și a conductoarelor electrice, precum și deteriorarea de elemente de izolație și susținere a acestora. In județul Bacau sunt trei…

- Municipiul Bacau a gazduit, timp de trei zile, la sfarșitul saptamanii abia incheiate, prima ediție a expoziției private de vinuri „Moldavia Wine 2019”. A fost un veritabil festival al vinurilor, organizat de compania SITAEL Team in spațiul Restaurantului Decebal și a reunit 21 de expozanți – producatori…

- Primaria Municipiului Bacau a demarat rezilierea contractului pentru prestarea serviciilor de cosit mecanic, incheiat la 07.05.2019 cu prestatorul care a caștigat licitația organizata in acest sens in prima parte a anului. Conform unui comunicat de presa al municipalitații, procedura de reziliere are…

- Rezultate finale Alegeri Europarlamentare 2019 – Judetul Bacau PSD: 27.80% PNL: 27.11% USR PLUS: 19,76% Pro ROmania: 6,23% PMP: 5,40% ALDE: 5,29% UDMR: 1,20% Rezultate finale Alegeri Europarlamentare 2019 – Municipiul Bacau USR- PLUS : 30,33% PNL : 22,14% PSD : 18,92% Pro Romania : 7,58% PMP : 7,17%…