- Premierul Viorica Dancila pregateste demiterea sefei ANAF, Mihaela Triculescu, fidela lui Darius Valcov. E primul pas pentru indepartarea lui Valcov din Guvern, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, sustin surse politice pentru Adevarul. Vineri, Viorica Dancila a dat-o afara si pe Anca Alexandrescu,…

- Anca Alexandrescu se va intoarce la partid, unde se va ocupa de comunicarea liderului PSD. „Adevarul“ a scris in urma cu doua saptamani ca Viorica Dancila incearca sa iasa de sub tutela Ancai Alexandrescu. La mijlocul lunii aprilie, „Adevarul“ a dezvaluit ca Viorica Dancila incearca sa iasa de sub tutela…

- Viorica Dancila a dat-o afara din Guvern pe Anca Alexandrescu, cerberul trimis de Liviu Dragnea la Palatul Victoria pentru a sufoca, din fasa, orice gand de razvratire al premierului, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Anca Alexandrescu se va intoarce la partid, unde se va ocupa de comunicarea…

- Intr-un interviu pentru Adevarul, premierul Viorica Dancila refuza categoric ideea restructurarii Guvernului, in ciuda insistentelor lui Liviu Dragnea. Intrebata daca e posibil sa se razgandeasca in perioada sarbatorilor, Viorica Dancila a raspuns: „Foarte putin probabil“. Premierul pledeaza in continuare…

- Viorica Dancila incearca sa iasa de sub tutela Ancai Alexandrescu, cerberul trimis de Liviu Dragnea la Palatul Victoria pentru a sufoca, din fasa, orice gand de razvratire al premierului, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Tensiunile dintre Dancila si garda sa impusa de Dragnea vin in contextul…

- Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Senat a discutat, marti, despre popririle bugetare asupra conturilor bancare personale, fara instiintare prealabila, la sedinta fiind invitata si noua sefa a ANAF, Mihaela Triculescu. Reprezentantii bancilor au atars atentia asupra numarului mare de cereri de…

- Eugen Teodorovici vrea sa o lase pe sefa ANAF doar cu functie de decor. Ministrul Finantelor va prelua de la presedintele ANAF o parte semnficativa din atributiile de a stabili procedurile de administrare a impozitelor si taxelor. Ministrul Eugen Teodorovici va dobandi astfel dreptul de a emite ordine…

- Ideea amnistiei fiscale a aparut anul trecut, pe la jumatatea anului. Pornita de la o ironie a președintelui PSD, Liviu Dragnea, cu privire la casele președintelui Klaus Iohannis, a fost rapid îmbrațișata de catre Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici. Totuși, nu au reușit sa anunțe un proiect…