Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit un infarct in timpul unui spectacol, la Craiova. Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacolul Central Park. El a inceput sa se simta rau in timpul spetacolului.Medicii l-au resuscitat și l-au dus…

- Florin Busuioc, de 56 de ani, este internat la spitalul de urgența din Craiova, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Busu a inceput sa se simta rau, pe scena, in timpul spectacolului Central Park. Inițial, s-a vehiculat ca se cauta un elicopter militar pentru transferul sau la București. Seful…

- Florin Busuioc a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce i s-a facut rau pe scena, in timpul unui spectacol. Medicii l-au resuscitat și urmeaza sa fie operat. Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, se afla la Craiova, iar in timpul piesei de teatru in care juca pe scena Filarmonicii Oltenia,…

- Florin Busuioc a facut un infarct, pe scena Filarmonicii din Craiova! Potrivit primelor informații, prezentatorul TV a fost resuscitat și sedat. Medicii au incercat sa il trimita de urgența la București, insa nu au putut din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Raed Arafat incearca…

- Actorul Florin Busuioc, cunoscutul prezentator al rubricii Meteo de la PRO TV, a facut infarct! Totul s-a intamplat pe scena, la Craiova. Florin Busuioc facea parte din distribuția spectacolului Central Park, care se juca pe scena Filarmonicii Oltenia din Craiova.Busu a inceput sa se simta…

- Acesta se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in cadrul spectacolului Central Park. Busu a inceput sa se simta rau, in timpul spetacolului. A fost chemata o ambulanța SMURD, iar acestuia i s-a acordat ingrijiri la fața locului. Ulterior, Florin Busuioc a fost traportat…

- Acesta se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in cadrul spectacolului Central Park. Busu a inceput sa se simta rau, chiar in timp ce era pe scena, scrie libertatea.ro. A fost chemata o ambulanța SMURD, iar acestuia i s-a acordat ingrijiri la fața locului. Ulterior, Florin…

- Busu ar fi suferit un stop cardio-respirator in timpul unui spectacol! Florin Busuioc a fost dus de urgența la spital. Acesta se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in cadrul spectacolului Central Park. Busu a inceput sa se simta rau, chiar in timp ce era pe scena. A fost chemata…