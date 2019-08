Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca saptamana trecuta au intrat in conturile Romaniei inca 103,2 milioane euro din Fondul european de garantare agricola. "Saptamana trecuta, au intrat in conturile Romaniei inca 103,2 milioane euro din Fondul european de garantare agricola. De la preluarea…

- FNGCIMM continua semnarea convențiilor cu bancile implicate in finantarea beneficiarilor Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura, in baza carora va garanta maxim 80% din valoarea creditelor pentru capital de lucru, acordate pentru desfașurarea activitaților curente. Garantia de pana la 2,5…

- ​Guvernul a aprobat joi un proiect de hotarâre care prevede ca se va utiliza indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) în locul ROBOR, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Acesta va fi folosit pentru programele "Prima Casa", "Prima…

- Guvernul a adoptat in sedinta de vineri o hotarare care prevede ca pentru dobanda calculata creditelor acordate prin programele guvernamentale cu garantia statului se va utiliza indicele de referinta in locul ROBOR-ului, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. "S-a adoptat o hotărâre…

- "S-a adoptat o hotarare de Guvern pentru modificarea legislatiei specifice programelor guvernamentale cu garantia statului pentru clarificarea modalitatii de aplicare a prevederilor OUG 19/2019. Este o masura necesara care va duce la reducerea costurilor de finantare a creditelor acordate prin programele…

- Prezent in cadrul Conferinței anuale Insurance Europe, desfașurata ieri, 24 mai, președintele ASF – Leonardo Badea a facut o serie de precizari referitoare la piața asigurarilor, fluctuațiile acesteia, precum și cateva predicții generale. Lenardo Badea a declarat: „Pe piața asigurarilor din Romania…

- Guvernul a aprobat, joi, posibilitatea ca Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private sa poata deveni administrator special pentru pensiile private, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. "S-a aprobat o astfel propunere care vine din partea ASF. Asta înseamnă…