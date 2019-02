Prima Casă 2019, modificări importante. Eugen Teodorovici, anunț "Ca plafon, am prins in buget doua miliarde de lei pentru acest program. El va continua, numai ca il vom face mai social, indreptat catre sfera sociala. Pana la final de februarie vom avea forma modificata, propusa. Nu se schimba aspecte esențiale. Finanțare exista, a fost bugetat. Pana la finalul lunii februarie vom ieși cu o ordonanța. Vor fi modificari referitoare la suprafața casei care poate fi cumparata prin acest program și va fi disponibil pentru persoane cu venituri mai mici. E totuși prima casa, nu-ți iei casa de 500 de metri patrați. Iei și tu cat poți, pentru familie," a spus Eugen… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat, vineri seara, ca, in curand va fi lansat un program prin care vor fi dotate cu WC-uri toate școlile, pana la finalul acestui an, transmite Mediafax.Ministrul Finanțelor Publice a declarat, vineri seara, intr-o emisiune la Antena 3,…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, ca taxa auto este o obligatie pe care statul trebuie sa o onoreze. Ministrul a dat asigurari ca sumele vor fi rambursate dupa adoptarea proiectului de buget, aflat acum in dezbatere publica. "S-au luat banii oamenilor, de-a lungul…

- Ministrul Educației a anuntat, in exclusiviatate la Antena 3, ca nu ia in calcul reintroducerea examenului de admitere la liceu in acest an școlar. Cu toate acestea, invațamantul romanesc va suferi mai multe schimbari majore, in perioada urmatoare.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a infirmat, sambata, la Antena 3, informațiile potrivit carora nu ar fi prevazut niciun leu in bugetul din 2019 pentru persoanele cu dizabilitați. „Am...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, la Antena 3, ca Parlamentul va gasi proiectul de buget pe acest an pe masa, atunci cand va veni din vacanta, scrie antena3.ro. "Cand vine Parlamentul, din vacanta, va gasi proiectul de buget realizat, propus, am facut calculat, estimari.…

- Sunt bani pentru toate cheltuielile, a declarat sambata, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „Toate cheltuielile prevazute pentru intregul an, de la salarii pana la pensii și bani pentru...

- Programul "Prima casa" va continua, pentru ca a fost util in economie, dar se doreste a fi un program social clar, a declarat duminica, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. " Noi vom bugeta...

- Programul "Prima casa" va continua, pentru ca a fost util in economie, dar se doreste a fi un program social clar, a declarat duminica ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Noi vom bugeta pentru anul viitor în continuare programul "Prima casă" pentru că a fost foarte util…