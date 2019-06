Prezidențiale 2019. Fifor: Candidez. De ce am luat decizia ”Am luat decizia de a ma inscrie in competiția pentru candidatura la Președinția Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog. Trebuie sa ieșim din aceasta stare nebuna de conflict, de dezbinare, de rafuiala permanenta. Actualul președinte și-a ratat complet rolul de mediator și de integrator. A devenit el insuși principalul purtator al mesajului de ura sociala, a aplaudat injuriile, a promovat atacurile la persoana și a coborat limbajul politic la cel mai scazut nivel. Pentru ca Romania are nevoie de un lider care sa ii faciliteze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca "si-a exprimat deschiderea", de a participa la competitia din partid pentru desemnarea celui mai bun candidat la alegerile prezidentiale, pentru a arata ca un presedinte poate sa faca, nu doar sa vorbeasca sau sa taca. "Da, mi-am…

- Daniel Suciu, vicepremier și ministru al Dezvoltarii Regionale, va candida la funcția de președinte executiv al Partidului Social Democrat. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, pe contul sau de Facebook. „Țin la fiecare coleg de-al meu, inca din prima zi in care m-am inscris in PSD. Am trecut…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, sustine ca presedintele Klaus Iohannis "poarta cea mai mare parte din vina", în calitate de sef al diplomatiei românesti, pentru esecul înregistrat în obtinerea locului de membru nepermanent al României în…

- "Domnul președinte Klaus Iohannis și-a lansat astazi noua carte la Ploiești. Recunosc faptul ca nu am citit-o și nici nu intenționez sa o fac. Nu doresc sa aflu ca 'a adus Europa in Romania' cum declara cu emfaza in discursurile sale, cand ar trebui sa conștientizeze ca Romania este (in) Europa.…

- Tariceanu a precizat ca decizia asupra acestei candidaturi va fi "o hotarare politica care va angrena coalitia". "In momentul de fata, nu am luat aceasta hotarare, ea va fi o hotarare politica care va angrena coalitia - ca voi fi eu, nu stiu, vom vedea. Ma cunoasteti, ma voi pregati bine pentru finala…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, în eventualitatea în care va candida la alegerile prezidentiale, se va pregati ''bine'' pentru o finala cu actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe care îl acuza ca a încercarcat sa divida țara la ultima…

- Cancelarul Angela Merkel, care a anunțat ca nu va mai candida pentru un nou mandat in fruntea Bundestagului, are mari șanse sa ii succeada lui Donald Tusk la conducerea Consiliului European, instanta sefilor de stat si de guverne. Unul dintre cei mai puternici lideri europeni in ultimii ani, Merkel…

- Liviu Dragnea a transmis, pe pagina sa de Facebook, un mesaj la adresa președintelui Klaus Iohannis și a “trubadurilor” lui, dupa ce a fost intampinat de protestatari la Iași. Mesajul integral al liderului PSD, Liviu Dragnea “Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei…