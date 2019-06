Statistica ne arata ca in finala alegerilor prezidentiale intra un candidat al dreptei cu un reprezentant al stangii. Prin dreapta se intelegea la primele randuri de alegeri PNTCD si PNL, aliate in CDR, in 2004 PNL si PD (Alianta DA), sustinandu-l pe Traian Basescu, pentru ca in 2014 PNL sa-l aiba candidat pe Klaus Iohannis, sustinut si de fostul partid al lui Traian Basescu. Se poate usor observa ca aproape de fiecare data PNL s-a aflat printre partidele care au sustinut un candidat castigator. A ratat doar alegerile din 2004 cand dreapta a avut doi candidati, unul sustinut de PNTCD, Mugur Isarescu,…