Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a declarat sambata, la iesirea de la urne, ca a votat pentru familie, pentru familia traditionala, scrie Agerpres.ro. Pentru familie, familia traditionala, familia in care ne am nascut fiecare dintre noi si in care fiecare copil are dreptul la o mama,…

- Adrian Nastase considera ca interdicția in acest caz este "stupida" și "neconstituționala", dar ca nu poate decat sa o respecte. "Aș fi vrut sa merg, dar din pacate am o interdicție absolut stupida și neconstituționala. Nu am voie sa aleg sau sa fiu ales. Este o interdicție pe care o am in…

- Direcția Generala de Evidența a Persoanelor a Capitalei va asigura pe 6 și 7 octombrie program de lucru prelungit pentru eliberarea actelor de identitate expirate, pierdute, furate sau deteriorate, anunța Primaria Capitalei.Mai exact, programul de lucru cu publicul va fi extins in zilele de…

- "Absolut revoltator ce fac Coalitia pentru Familie si fanii sai. Au inceput o campanie de distribuit astfel de afise prin Bucuresti, folosindu-se de brandul USR si incercand sa induca ideea ca pe 6 si 7 se voteaza proiectul #farapenali. Nu, la acea data are loc un referendum fara sens care nu schimba…

- Votul Senatului de a revizui Constitutia privind casatoria intre un barbat și o femeie pune capat unei indelungi așteptari a societatii, sustine Coalitia pentru Familie, aducand multumiri senatorilor care au votat pentru ca poporul roman sa-și poata exprima opinia prin referendum.“Votul de…

- AU VOTAT… Pe 7 octombrie, vasluienii vor decide daca voteaza propunerea de modificare a Constitutiei, propunere care a trecut ieri de plenul Senatului, dupa ce, in prealabil, a trecut si de Camera Deputatilor. Toti senatorii de Vaslui au votat in favoarea acestei modificari, astfel ca, ne-a spus Doina…

- Alte 70 de cazuri de rujeola au fost confirmate in 16 județe și in București, in ultima saptamana, numarul total inregistrat de la inceputul epidemiei ajungand la 14.924, informeaza MEDIAFAX. In perioada 2-9 august nu au fost inregistrate decese, informeaza Institutul Național de Sanatate ...

- Meteorologii au emis, duminica, doua avertizari cod galben de averse si vijelii. Una dintre atentionari intra in vigoare la ora 18.00 si vizeaza paisprezce judete din sud-vestul tarii, iar cea de a doua avertizare cod galben va fi valabila incepand de luni dimineata si pana marti seara, interval in…