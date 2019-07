Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 29 iulie - 4 august: *** Luni, 29 iulie, este marcata Ziua imnului national al Romaniei. In zona Cercului Militar National din Capitala, traficul rutier va fi restrictionat cu ocazia unei ceremonii militare. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, traficul rutier va fi restrictionat astfel: intre orele 6,00 - 10,00, pe strada C. Mille, intre Calea Victoriei si strada Ion Brezoianu; intre orele 8,30 - 10,00, pe Calea Victoriei, intre strada Ion Campineanu si bulevardul Regina Elisabeta; intre orele 8,30 - 10,00, pe anumite segmente ale bulevardului…