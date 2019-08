Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va efectua in perioada 19-20 august o vizita la Washington D.C., la invitația președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, informeaza un comunicat al Administrației Prezidențiale. „Astfel, marți, 20 august, va avea loc, la Casa Alba, intrevederea oficiala…

- Presedintele american se va intalni, de asemenea, cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, o intalnire care este semnificativa mai ales intr-un climat de tensiune tot mai mare intre Washington si Teheran. Intrevederi cu premierul japonez Shinzo Abe si cu premierul australian…

- Adrian Zuckerman, avocatul propus de Donald Trump sa fie noul ambasador american in Romania, va fi audiat joi in comisia de politica externa a Senatului potrivit digi24.roBarbatul este nascut in Romania si a emigrat in Statele Unite, impreuna cu familia, la varsta de 10 ani. El a fost propus…