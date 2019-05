Stiri pe aceeasi tema

- Traficul din Romania este mic copil fața de cel din Mumbai! Concurenții Asia Express trebuie sa ajunga la piața din Dadar, dar din pacate gasesc foarte greu transport. Asta pentru ca in jur totul e cu claxoane, mașini care circula fara noima și nimeni care sa vrea sa-și intrerupa drumul. Miza e uriașa,…

- Municipalitatea ieseana a lansat in dezbatere publica mai multe propuneri prin care isi propune reducerea poluarii din oras, scrie adevarul.ro. Initiativa Primariei vine in contextul in care Iasul este considerat unul dintre cele mai poluate orase din Romania, traficul rutier fiind considerat una…

- Segmentul de locuinte noi va consemna o crestere cu 10%, la 53.000 de unitati, pana la sfarsitul acestui an, comparativ cu decembrie 2018, estimeaza specialiștii in domeniu. "Chiar dacă oferta de locuinţe noi se apropie cu paşi repezi de recordul din 2008, apetitul de achiziţie este…

- Preturile medii ale apertamentelor au crescut ușor in luna martie, in special din cauza avansului inregistrat de apartamentele noi, insa cele vechi continua sa inregistreze scaderi, potrivit datelor Imobiliare.ro. In trei dintre cele mai mari orașe ale țarii prețul a crescut, iar in alte trei a scazut.…

- Preturile apartamentelor scoase la vanzare in marile orase din tara au crescut usor, in luna martie, in ciuda scaderilor inregistrate pe segmentul apartamentelor vechi. Totusi, in perioada analizata au avut loc variatii atat in plus, cat si in minus, potrivit unui comunicat de presa remis…

- Prețurile locuințelor disponibile spre vanzare in marile orașe ale țarii au crescut ușor, in martie, dupa o perioada de stabilizare. Potrivit unei analize Imobiliare.ro, suma medie solicitată pentru un metru pătrat de apartament (nou sau vechi) a ajuns la 1.237 de euro pe metru pătrat…

- Astfel, potrivit unei analize imobiliare.ro, în Cluj-Napoca, pretul pentru un apartament a crescut cu 1% în luna februarie de la 1.556 la 1.571 de euro pe metru patrat util. Luna trecuta, preturile au crescut atât pe piata din zona veche cu 0,4%, de la 1.576 la 1.582 de euro pe…

- Piața imobiliara se apropie de stagnare, in condițiile in care prețurile locuințelor au crescut nesemnificativ in februarie, iar in unele orașe s-au inregistrat chiar și scaderi, arata o analiza realizata de Imobiliare.ro. Potrivit sursei citate, suma medie solicitată pentru apartamentele disponibile…