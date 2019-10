Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul ONU pentru Siria Geir Pedersen considera ”fructuoase” discutii pe care le-a purtat luni, la Damasc, cu ministrul sirian de Externe Walid Muallem, cu privire la infiintarea unui Comitet Constitutional in vederea relansarii procesului politic in aceasta tara aflata in razboi din 2011, relateaza…

- "The Testaments", mult asteptata continuare a romanului "The Handmaid's Tale", de Margaret Atwood, a starnit valva imediat dupa lansare cand o librarie britanica a expus, dintr-o eroare, cateva exemplare ale noului roman alaturi de inscriptia "Laureat al Man Booker Prize 2019", cu doua saptamani…

- Primaria Capitalei asigura pe bucuresteni ca nu vor ramane fara apa calda Primaria Capitalei asigura bucurestenii ca procesul de furnizare a apei calde se desfasoara normal, fara a fi pus in pericol de actuala situatie juridica sau financiara a RADET si ELCEN. Aceste precizări vin după ce…

- Ilhan Omar si Rashida Tlaib, doua membre ale aripii stangi a Partidului Democrat american, urmau sa aterizeze in acest weekend la Tel Aviv cu scopul de a vizita Teritoriile palestiniene ocupate, dar Ministerul israelian de Interne a decis sa le interzica intrarea in Israel, apreciind ca vizita lor…

- Secretarul de stat Raed Arafat, presedinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenta 112, a prezentat miercuri la Palatul Victoria un set de 14 masuri pentru imbunatatirea sistemului de urgenta, una dintre acestea priveste incheierea unui protocol de colaborare cu Google…

- ''The Irishman", cel mai recent lungmetraj al cineastului Martin Scorsese, va fi lansat in deschiderea Festivalului de Film de la New York pe 27 septembrie, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Ulterior, pelicula va rula in anumite cinematografe si va putea fi vizionata pe Netflix la sfarsitul acestui…

- "Ca urmare a declarațiilor facute de domnul director general Viorel Alicuș in cadrul lucrarilor Comisiei pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, facem urmatoarele precizari: In ANRE, deciziile cu privire la cadrul de reglementare stabilit prin Programul multianual de emitere a…

- Procurorul general Eduard Harunjen și-a anunțat astazi demisia, prin intermediul unei adresari publicate pe pagina oficiala a Procuraturii Generale. Vedeți mai jos adresarea procurorului general: Nu noi alegem timpul, ci timpul ne alege pe noi. Ultimele…