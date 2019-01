Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistii de la Financial Times anticipeaza ca in 2019 procesul Brexitului va fi oprit, iar presedintele american Donald Trump va fi pus sub acuzare. Va fi oprit Brexitul? "Marea Britanie va reuşi, în al 12-lea ceas, să se salveze de la acest act de automutilare. Brexit înseamnă…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat dur pe procurorul special Robert Mueller, intr-o salva de sapte tweet-uri, palpabil ingrijorat, si a incercat sa-i discrediteze ancheta, din cadrul careia noi elemente sunt pe cale sa fie dezvaluite, relateaza AFP.Locatarul Casei Albe a anuntat,…

- Presedintele american Donald Trump nu si-a ascuns niciodata gustul pentru provocari si exagerari. Astfel, a estimat el joi, cota sa de popularitate, care abia depaseste 40%, ar trebui sa fie de fapt de 75%, relateaza AFP. Denuntand din nou, intr-un mesaj pe Twitter, ancheta procurorului special Robert…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune intr-o situatie stanjenitoare pe liderul american, 'ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat din nou joi intr-un mod vehement ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, condusa de procurorul special Robert Mueller, la o saptamana dupa ce l-a demis pe ministrul justitiei, care s-a recuzat in acest dosar, informeaza…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat miercuri ca Senatul SUA, care va fi controlat in continuare de Partidul Republican, va investiga politicieni democrati in cazul in care Camera Reprezentantilor va lansa anchete impotriva lui.Partidul Democrat din SUA, care a obtinut majoritatea in…