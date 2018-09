Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, Honda a publicat primele imagini și informații referitoare la noua generație CR-V. Acum, clienții din Romania pot comanda noul CR-V, urmand ca livrarile sa inceapa in luna octombrie a anului curent. Pentru inceput, noul SUV dezvoltat de constructorul japonez va fi oferit doar…

- Rusoaica refugiata de revoluția bolșevica, Nadia Russo obține al 9-lea brevet din istoria pilotajului feminin in Romania. Lupta in cel de-al Doilea Razboi Mondial in faimoasa ”Escadrila Alba”, salvand sute de rpniți din spitalele de campanie de langa Odesa ori Stalingrad. Comuniștii o condamna la șaptea…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent la reuniunea Consiliului National al PNL, a declarat ca Romania are „un Guvern irational“, povestind ca premierul Viorica Dancila l-a anuntat ca pleaca in concediu foarte tarziu, dupa ce in Monitorul Oficial se publicase deja decizia prin care era pus interimar Paul…

- Pro Tv continua sa fie postul cu cea mai mare audiența din Romania. Pe locurile 2 și 3 se situeaza, de obicei, Kanal D sau Antena 1. Postul din Pache Protopopescu și-a menținut poziția fruntașa chiar și atunci cand mare parte din echipa de producție a migrat catre rivalii din trustul Intact. Acum o…

- Alex Dragomir a fost o buna perioada ziarist de sport, insa a pivotat spre antreprenoriat din cauza crizei financiare din 2008, care a lovit dur presa scrisa din Romania. El a luat o pauza, timp in care a trait din banii parintilor. In prezent, conduce...

- Programul Baia Mare – Capitala Tineretului din Romania aduce in luna iulie 2018 oportunitati atractive pentru tineri, astfel incat acestia sa fie activi si determinati sa se implice in comunitate. In ceea ce priveste programul Baia Mare – Capitala Tineretului din Romania, in calendarul de activitati…

- Remus Cernea pleaca cu inima franta din Romania. La o luna dupa ce a anunțat public ca s-a desparțit de iubita sa, Iolanda Staniloiu, Remus Cernea se desparte și de Romania. Fostul deputat PSD a anunțat...

- Aproximativ 250 de biciclisti pleaca marti din Bucuresti, Iasi, Timisoara si Drobeta Turnu Severin, pentru a se reuni la Alba Iulia, in cadrul celui mai mare mars pe bicicleta dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire, intitulat „Pedalam pentru Romania” (news.ro)."Aproape 250 de biciclisti…