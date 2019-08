Prețul ouălor în România, cel mai mare din UE Sfarșitul verii a venit cu noi majorari ale pretului la oua, conform datelor Comisiei Europene aferente datei de 5 august. Cu un cost de 100,19 euro suta de kilograme la poarta fermei (deja ambalate), cu 8,4 la suta mai mult decat in urma cu o luna, oul romanesc a inregistrat a doua cea mai mare scumpire din UE, in conditiile in care in Estonia crescatorii au pus 10,1 la suta la suta de kilograme. De altfel, s-a trecut pragul de 100 de euro inca de saptamana anterioara, dupa patru luni… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

