- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului ISrael a provocat o mulțime de controverse. Acum, un alt stat anunța ca urmeaza exemplul Statelor unite și ca va reloca la Ierusalim ambasada țarii sale din Israel. Mai precis, președintele Guatemalei, Jimmy Morales, a facut…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Rusia a reusit sa genereze indoiala fata de puterea aliantei transatlantice si fata de consecventa politicii americane sub Donald Trump, dar in acelasi timp trebuie sa ne formam concluziile pe baza actiunilor efective ale Washingtonului, a declarat Derek Chollet, un fost inalt oficial in Pentagon.

- Rusia a reusit sa genereze indoiala fata de puterea aliantei transatlantice si fata de consecventa politicii americane sub Donald Trump, dar in acelasi timp trebuie sa ne formam concluziile pe baza actiunilor efective ale Washingtonului, a declarat Derek Chollet, un fost inalt oficial in Pentagon. El…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Vom lucra pentru anularea…

- Reunite la sediul din Cairo, tarile Ligii Arabe au declarat intr-o rezolutie comuna ca decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel este o ”violare a dreptului international”, cerand Washingtonului sa o anuleze. In respectiva rezolutie, publicata ieri, ministrii…

- Papa Tawadros al II-lea al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt a anulat intalnirea cu vicepresedintele american Mike Pence prevazuta in decembrie la Cairo, pentru a protesta fata de decizia unilaterala a Washingtonului de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat sambata biserica,…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenta vineri, pentru a dezbate asupra deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza AFP. Aceasta decizie a provocat furie in lumea araba si a a fost dezaprobata de partenerii…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale de presa. 'Am hotarit ca este timpul sa recunoaștem oficial…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, H.R. McMaster, a declarat ca vremea "rabdarii strategice" s-a incheiat și a anunțat ca președintele american Donald Trump va dezvalui curand o noua strategie menita sa sporeasca "influența" SUA la nivel mondial, informeaza…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Jared Kushner, consilier apropiat al președintelui american, se va exprima duminica in legatura cu politica Washingtonului in Orientul Mijlociu, in contextul in care Donald Trump trebuie sa decida daca iși menține promisunea de a muta ambasada Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim,…

- Președintele din Venezuela, Nicolas Maduro, l-a desemnat duminica pe generalul-maior Manuel Quevedo in funcția de ministru al Petrolului și președinte al companiei de stat Petroleos de Venezuela (PDVSA). ...

- Statele Unite au impus, miercuri, sanctiuni impotriva a 13 companii si organizatii din China si Coreea de Nord, pe care Washingtonul le acuza ca ofera sustinere Phenianului, ajutandu-l sa se eschiveze in fata restrictiilor internationale impuse Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Donald Trump: Coreea de Nord sponsorizeaza terorismul. Donald Trump anunta noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, luni, ca va impune mai multe sanctiuni si penalitati Coreei de Nord, desemnand statul ca fiind un „sponsor al terorismului”, potrivit…

- ”Pe langa ca ameninta lumea cu devastarea nucleara, Coreea de Nord a sustinut in mod repetat acte de terorism international, inclusiv asasinate in teritoriu strain”, a declarat Donald Trump la Washington. Faptul ca Trump a desemnat Coreea de Nord drept o tara care sponsorizeaza terorismul…

- Nicolas Maduro s-a oferit sa-i impartaseasca omologului sau american Donald Trump din experienta tarii sale in combaterea traficului de droguri, in contextul in care administratia de la Washington ii acuza pe principalii aliati ai presedintelui venezuelean de comert ilegal cu stupefiante.

- Ministrii de Externe UE au adoptat luni sanctiuni economice vizand Venezuela - un embargo asipra vanzarii de armament si au apreciat ca alegerile regionale de luna trecuta nu au facut decat sa agraveze criza politica in aceasta tara, relateaza Reuters. Atente sa nu complice si mai mult situatia in…

- Coreea de Nord si-a reafirmat, marti, dorinta de a-si consolida puterea nucleara pentru a raspunde la actiunile ostile ale Statelor Unite, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla intr-o vizita de doua zile in Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Atata timp cat…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a anunțat ca va juca marți un meci de fotbal alaturi de Diego Armando Maradona, fosta glorie a fotbalului argentinian, cu care s-a intalnit luni la Caracas."Voi juca sub conducerea lui Diego Armando Maradona, in aparare. Sunt bun la aparare și la executarea…

- ”Misiunea SUA in Turcia a reluat la capacitate redusa activitatea de procesare a vizelor. Solicitantii care doresc sa calatoreasca in Statele Unite isi pot acum reprograma audientele”, se arata intr-un comunicat al Ambasadei SUA din Ankara. Potrivit agentiei Anadolu, la scurt timp dupa anuntul…

- Presedintele SUA efectueaza un turneu de 12 zile in Asia, acesta a avut o intrevedere cu liderii mediului de afaceri din Japonia. ”Testele nucleare ilegale si balistice reprezinta o amenintare fata de pacea si stabilitatea internationala”, a afirmat acesta in cadrul unei conferinte de presa cu premierul…

- Donald Trump, presedintele american. a estimat luni ca perioada ”rabdarii strategice” fata de Coreea de Nord s-a incheiat, informeaza site-ul ziarului francez Le Figaro. Presedintele SUA efectueaza un turneu de 12 zile in Asia, acesta a avut o intrevedere cu liderii mediului de afaceri…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Japonia, președintele Donald Trump a afirmat, in legatura cu amenințarile Coreei de Nord ca “era rabdarii strategice a trecut” și ca SUA va avea o politica mai dura, o strategie care va fi susținuta și de Japonia. In cadrul conferinței de presa pe care a susținut-o impreuna…

- Coreea de Sud a anunțat o runda de sancțiuni unilaterale impotriva Phenianului, in ajunul sosirii președintelui american Donald Trump pe teritoriul sau in cadrul turneului sau asiatic dominat de dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a prezis deschiderea unei ere de tranzitie spre pace in Siria, cu implicarea diplomatica a Statelor Unite, apreciind ca alungarea jihadistilor din Raqqa anunta, in opinia sa, "sfarsitul califatului Statului Islamic", relateaza France Presse."Odata cu eliberarea…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a afirmat marti ca venezuelenii au trimis "un mesaj puternic" Statelor Unite si aliatilor acestora cu prilejul alegerilor regionale castigate detasat de tabara la putere, relateaza AFP. "Poporul nostru a trimis un mesaj puternic imperialismului, lui Trump,…

- In cadrul unei intruniri cu guvernatorii regionali ce a avut loc in Ankara, presedintele turc a afirmat ca Statele Unite sacrifica relatiile de traditie cu Turcia. Declaratiile lui Erdogan vin in contextul disputei diplomatice dintre Washington si Ankara, intensificata dupa ce autoritatile…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a transmis, duminica, un mesaj ironic presedintelui american Donald Trump, afirmand ca sanctiunile si criticile Washingtonului l-au facut faimos in intreaga lume, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, arata Mediafax.”Este o onoare ca seful imperiului…