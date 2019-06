Preşedintele sirian Bashar al-Assad, la o moschee din Damasc Potrivit fotografiilor publicate pe conturile oficiale ale presedintiei de pe retelele sociale, seful statului sirian s-a deplasat in vestul capitalei la moscheea Hafez al-Assad, dupa numele defunctului sau tata caruia i-a succedat la putere. El s-a rugat alaturi de inalti oficiali si mai multi clerici, inclusiv muftiul Siriei, Ahmad Badredine Hassoun. Alte fotografii il arata inconjurat de zeci de credinciosi care il saluta cu prilejul Eid al-Fitr. Dupa declansarea conflictului, Al-Assad a parasit foarte rar Damascul, iar iesirile sale in public au fost limitate. Totusi, in ultimii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

