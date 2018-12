Stiri pe aceeasi tema

- "Vizita presedintelui (Putin) in Serbia este in curs de pregatire si este planificata sa aiba loc in ianuarie", a spus Peskov. Anterior, presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anuntat ca il asteapta in vizita pe omologul sau rus in vizita la Belgrad in 17 ianuarie. Intrevederea precedenta intre cei…

- Moscova este pregatita in continuare pentru o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit mediafax.citește și: Basescu le da o lovitura de proporții!…

- Moscova este pregatita in continuare pentru o intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discutiile se vor…

- Presedintele rus Vladimir Putin il va primi vineri, la Kremlin, pe omologul sau cubanez Miguel Diaz-Canel, care efectueaza prima sa vizita la aliatul rus dupa instalarea sa la putere, in aprilie, intr-un moment in care SUA ameninta Cuba cu noi sanctiuni, informeaza AFP. "Relatiile dintre Rusia si Cuba…

- Retragerea planificata de SUA dintr-un important tratat nuclear semnat in timpul Razboiului Rece, anuntata in urma cu doua zile de presedintele american Donald Trump, "va face lumea mai periculoasa", a transmis, luni, Kremlinul. "Initiativele de acest gen, daca sunt puse in aplicare, vor face…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, l-a asigurat marti la Moscova pe omologul sau rus Vladimir Putin ca tara sa isi va pastra neutralitatea militara, in pofida provocarilor si situatiei complexe din regiunea Balcanilor Occidentali, relateaza agentiile EFE si Tanjug. 'Situatia din…

- Intrevederea dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, asteptat marti intr-o vizita de lucru la Moscova, nu are vreo legatura cu escaladarea tensiunilor in regiune, fiind planificata cu mult dinainte, discutiile urmand sa se axeze pe dezvoltarea relatiilor comerciale…