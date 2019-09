LaShawn Daniels, compozitorul care a creat hituri pentru Beyoncé, Whitney Houston și Lady, a murit

Soția compozitorului, April Daniels, a anunțat într-un comunicat că acesta a murit marți. LaShawn Daniels a fost premiat cu Grammy în 2001, pentru piesa "Say My Name", interpretată de celebra trupă Destiny's… [citeste mai departe]