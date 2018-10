Dupa ce a retrimis legea in parlament, iar legislativul si-a mentinut votul in sedinta de joi, Dodon a declarat vineri ca este vorba de o "noua provocare a majoritatii parlamentare" si ar fi un pas legat de alegerile parlamentare apropiate.



"Nu voi semna aceasta lege in niciun caz. Pentru mine, ca si pentru milioane de conationali ai caror tati, bunici si strabunici au trecut prin razboi, 9 mai va ramane pentru totdeauna Ziua Victoriei. E o sarbatoare sfanta", si-a argumentat Dodon refuzul de a promulga legea, scrie Agerpres.



El si-a exprimat convingerea ca, la 9 mai 2019,…