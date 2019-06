Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a sarbatorit a 66-a aniversare, sambata, alaturi de omologul sau rus, Vladimir Putin, care i-a oferit o inghetata drept cadou si pe care liderul de la Beijing il considera un prieten foarte apropiat. Televiziunea chineza de stat a aratat imagini cu Xi si Putin ciocnind…

- Intalnirea a avut loc pe marginea summitului de securitate Eurasia la care presedintele rus Vladimir Putin era de asemenea asteptat. Summitul este organizat de Organizatia pentru Cooperare de la Shanghai, care include ca membri fondatori Kargazstanul, Rusia si China. In ultimii ani, China a promovat…

- Papa Francisc il va primi pe 4 iulie la Vatican pe presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat joi Sfantul Scaun, intr-un scurt comunicat, transmite AFP potrivit Agerpres. 'Pot confirma ca Sfantul Parinte il va primi in audienta la Vatican pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, pe…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a deplasat miercuri in Rusia pentru a marca „o noua era a cooperarii” si a consolida legaturile economice intre cele doua tari, conform CNA preluata de Agerpres.Xi va ajunge miercuri dupa-amiaza la Moscova si va discuta la Kremlin cu presedintele rus Vladimir…

- Fosta campioana olimpica Alina Kabaeva, in varsta de 36 de ani, care ar avea de aproape 20 de ani o idila - un subiect tabu in Rusia si despre care presa nu scrie nimic - cu Vladimir Putin, in varsta de 66 de ani, ar fi nascut la 7 mai doi baieti gemeni la centrul Spitalicesc Kulakov din Moscova

- „Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in cadrul G20 in Japonia', a spus liderul rus intr-o conferinta de presa sustinuta in finalul convorbirilor cu presedintele austriac, Alexander Van der Bellen, care s-a aflat miercuri intr-o vizita la Moscova.…

- Primarul orașului Voluntari, județul Ilfov, Florentin Pandele, implinește astazi 58 de ani. Cu aceasta ocazie, soția sa, Gabriela Firea, i-a transmis un mesaj prin intermediul paginii de Facebook. Cu aceasta ocazie, edilul Capitalei i-a facut și o promisiune soțului sau. ”La mulți ani sanatoși și fericiți,…