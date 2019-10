Stiri pe aceeasi tema

- Președintele se alege la Realitatea TV. Chiar în prima zi de campanie electorala, Cozmin Gușa a analizat, alaturi de invitații sai, șansele prezidențiabililor și jocurile de culise ale celui mai important scrutin.

- Doua spitale din Capitala si cel judetean din Braila alcatuiesc top 3 al unitatilor medicale din Romania in care se da mita. Un studiu intocmit de Anti-Bribery Snyergy arata ca 3.800 de pacienti din toata tara le-au spus ca au mituit doctorii pentru a fi ingrijiti corespunzator. Spitalul Universitar…

- Președintele se alege la Realitatea TV. Ca în fiecare sfârșit de saptamâna, Cozmin Gușa analizeaza, sâmbata și duminica, alaturi de invitații sai, primii cinci candidați pentru alegerile prezidențiale, în

- Reprezentantul Asociației Pacienților din România a declarat, pentru Realitatea TV, ca una dintre principalele cauze pentru care secțiile de urgența ale spitalelor o reprezinta pacienții neasigurați.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca nu intelege de ce masura privind introducerea de "pacienti falsi" in spitalele publice a starnit controverse si nemultumiri in randul unor persoane din sistemul medical. "Nu inteleg de ce se poate simti cineva terorizat cand este corect si respecta…