Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului din Noua Zeelanda, Trevor Mallard, a fost surprins de fotoreporteri in timp ce hranea cu biberonul bebelusul unui coleg ocupat cu o sedinta iar fotografia a devenit virala pe internet.

- Presedintele Parlamentului din Noua Zeelanda, Trevor Mallard, a fost surprins de fotoreporteri in timp ce hranea cu biberonul bebelusul unui coleg ocupat cu o sedinta iar fotografia a devenit virala pe internet.

- Presedintele Camerei Reprezentantilor (camera inferioara a Parlamentului neo-zeelandez), Trevor Mallard, si-a demonstrat din nou priceperea in cresterea copiilor, tinand in brate si dandu-i sa manance unui bebelus de numai sase

- In timp ce politicienii dezbateau preturile la combustibil si strategii de aparare, Mallard l-a leganat in fotoliul de presedinte al camerei inferioare pe fiul lui Tamati Coffey, politician din cadrul Partidului Laburist, si al sotului acestuia, Tim Smith, fiu nascut de o mama-surogat in iulie."In…

- Principalul suspect in atacul armat comis sambata la o moschee din Norvegia ar fi fost inspirat de recentele incidente similare care au avut loc in Noua Zeelanda și Statele Unite, sugereaza o postare online a acestuia, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Intr-un mesaj postat pe o rețea…

- Principalul suspect în atacul armat comis sâmbata la o moschee din Norvegia ar fi fost inspirat de recentele incidente similare care au avut loc în Noua Zeelanda și Statele Unite, sugereaza o postare online a acestuia, relateaza Mediafax citând The Guardian. Într-un…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi anunta ca pesedistii au convocat o sedinta a comisiilor juridica si de aparare, in care ar urma sa modifice atributiile Politiei pe modelul unei legi declarate deja neconstitutionale, chiar in timpul dezbaterii motiunii de

- Actorul american Sylvester Stallone (72 de ani) a marturisit ca actorul suedez Dolph Lundgren (61 de ani) „aproape l-a ucis“ in timpul filmarilor pentru „Rocky IV“ si a fost nevoit sa stea la terapie intensiva pentru patru zile.