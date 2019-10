Preşedintele Israelului, Reuven Rivlin i-a încredinţat lui Beny Ganz mandatul unui nou guvern Netanyahu a renuntat luni la incercarea de constituire a unei majoritati in jurul partidului sau de dreapta, Likud. Gantz dispune doar de sprijinul a 54 de parlamentari, iar majoritatea necesara este de 61. In caz de esec, in Israel vor avea loc noi alegeri.



“Ii mulțumesc lui Benjamin Netanyahu pentru serviciile pe care le-a facut timp de zece ani. Ne ocupam noi de urmare incepand de acum”. La fel ca marea majoritate a celor 19 foști șefi de stat major israelieni care l-au precedat in acest post, fostul general Benny Gantz s-a lansat oficial, marți, 29 ianuarie, in arena politica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

