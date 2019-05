Stiri pe aceeasi tema

- Iranul nu va capitula sub presiunile Statele Unite si nu va renunta la obiectivele sale, chiar daca este bombardat, a declarat joi presedintele Hassan Rouhani, amplificand retorica agresiva dintre cele doua state din ultima perioada, transmite Reuters. "La peste un an dupa impunerea acestor…

- Departamentul de Aparare din Statele Unite ia în considerare o cerere a forțelor armate americane privind trimiterea a înca 5.000 de militari în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul, au informat doi oficiali, relateaza Mediafax, citând Reuters. Tensiunile…

- In luna mai retorica agresiva dintre Teheran si Washington a escaladat dupa decizia presedintelui Donald Trump de a sanctiona orice export de petrol iranian si cresterea prezentei militare americane in zona Golfului, drept raspuns la ceea ce SUA declara ca sunt amenintari din partea regimului de…

- Statele Unite vor riposta "cu forta majora" daca Iranul va ataca obiective americane din Orientul Mijlociu, a avertizat marti presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran.

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va incepe luni prima vizita oficiala in Irak, menita sa imbunatațeasca relațiile dintre cele doua țari, a anunțat luni postul de televiziune de stat din Iran, citat de Reuters, scrie Mediafax.Vizita reprezinta un mesaj puternic pentru Statele Unite și pentru…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite, miercuri, ca incearca sa se foloseasca de presiunea economica pentru a inlatura de la putere regimul de la Teheran si a exclus posibilitatea unor discutii cu Washingtonul, scrie Reuters, informeaza News.ro.