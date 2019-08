Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, marti, la Washington, de omologul sau american, Donald Trump, in cadrul unei vizite de lucru pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii. Potrivit agendei sefului statului, la ora locala 14,00, el va fi intampinat la Casa Alba de presedintele SUA. Dupa ce Klaus Iohannis va semna in cartea de onoare, sunt prevazute convorbiri tete-a-tete ale celor doi presedinti, urmate de discutii cu participarea membrilor delegatiilor oficiale. Saptamana trecuta, presedintele Iohannis a prezentat, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, temele de discutie cu…