Stiri pe aceeasi tema

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- Un roman de 40 de ani, aflat in Italia pentru a munci, și-a pus capat zilelor, miercuri, 14 februarie, disperat fiind ca nu iși gasea un job, scrie Occhio di Napoli. Barbatul s-a spanzurat in dormitorul sau pe care il avea inchiriat intr-o casa la comun aflata in zona dintre Cangiani din Marchesa și…

- Presedintele american Donald Trump a pus joi atacul armat din ajun de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, pe seama unui "dezechilibrat" si a lipsei de vigilenta a autoritatilor, fara a evoca problema pe care o reprezinta armele de foc in SUA, transmite AFP. "Atatea semne ca tragatorul din Florida…

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Fostii colegi de scoala ai atacatorului de la Liceul Douglas High School din Florida, soldat cu 17 morti, Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, au spus ca "toata lumea a prezis" ca ar putea "face ceva" asemanator cu ce s-a intamplat miercuri dupa-amiaza si ca unii dintre copii se temeau de el, scrie The…

- Unul dintte profesorii de sport ai liceului Marjory Stoneman Douglas, care a fost ținta unui atac armat comis chiar de un fost elev, și-a riscat viața pentru a-și proteja elevii. Aaron Feis este acum in stare grava, dupa ce a fost impușcat de Nikolas Cruz, autorul atacului, relateaza Miami Herald. Aaron…

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- Marturiile supraviețuitorilor atacului de la liceul din Florida, soldat cu 17 morți. Mii de elevi și profesori au trait un coșmar, dupa ce un tanar de 19 ani a deschis focul in unitatea de invațamant. Oamenii au povestit ca au auzit focurile de arma și s-au ascuns in salile de clasa, așteptand intervenția…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP. Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu,…

- Un adolescent in varsta de 19 ani a deschis focul intr-un liceu din Florida și a ucis 17 elevi. Autorul atacului a fost identificat drept Nikolas Cruz, un nume cunoscut in liceul din Parkland, deoarece acesta fusese un elev problema. Nikolas Cruz (19 ani) a fost prins in apropiere de liceul Marjory…

- 17 oameni au fost uciși la liceul din Parkland, Florida, au confirmat autoritațile locale. Atacatorul a fost prins de poliție. Este vorba despre un fost elev al liceului. Tanarul fusese exmatriculat.

- Un atac armat a avut loc miercuri intr-un liceu din Parkland, Florida. Autoritatile au confirmat ca exista mai multe victime. Atacul armat a avut loc la liceul Stoneman Douglas din Parkland. Presa locala relateaza ca este vorba despre cel putin 20 de persoane ranite. Unele dintre victime primesc ingrijiri…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- Presedintele Donald Trump l-a numit vineri pe Harry Harris, unul dintre cei mai inalti responsabili militari americani, ambasador al Statelor Unite in Australia, transmite AFP. Casa Alba a evidentiat, intr-un comunicat, numeroasele decoratii acordate ofiterului, experienta, dar si expertiza…

- Dupa o zi agitata, senatorii au fost nevoiti sa convoace o sesiune, dupa ce au depasit ora-limita de la miezul noptii, de la care Guvernul nu mai dispune de credite pentru a functiona.Statul trebuie, in acest caz, sa trimita in somaj tehnic sute de mii de functionari din departamente, servicii…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AFP conform News.ro . ”Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si performantele sale”, a declarat miercuri o…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Președintele Statelor Unite a fost impresionat de parada militara organizata pe 14 iulie, de Ziua Frantei. Vrea si el una la fel! Anul trecut a fost invitatul de onoare al președintelui Emmanuel Macron la marele eveniment din Paris. Pe Champs Elysees au marșaluit peste 4000 de militari, iar pe deasupra…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . ”Presedintele Trump este complet solidar cu militarii care isi risca viata…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat în general este legat de criticile la adresa lui McCabe din…

- Presedintele Donald Trump va propune Congresului o cale de a accede la cetatenia americana pentru 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, a indicat joi Casa Alba, transmite AFP. Acest proces de naturalizare, cu o durata intre 10 si 12 ani, va fi in beneficiul asa numitilor…

- Imediat dupa demiterea directorului FBI James Comey, Donald Trump l-a convocat in Biroul Oval pe directorul interimar, Andrew McCabe, pentru a-l cunoaste.Surse politice citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com afirma ca Donald Trump l-a intrebat explicit pe Andrew…

- Președintele Donald Trump a prelungit cu un an acordul cu Iranul, dar le-a cerut aliaților europeni și Congresului sa contribuie la imbunatațirea documentului. Liderul de la Casa Alba a stabilit și un termen limita: 120 de zile.

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Intr-un gest fara precedent pentru un președinte al unei țari democratice, Donald Trump a inventat competiția Fake News Awards iar trusturile de presa care l-au criticat au fost principalii caștigatori. Criticii considera gestul președintelui doar ultima dintr-un lung șir de acțiuni menite sa puna sub…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Donald Trump și-a anulat vizita pe care o avea programata in Marea Britanie, in luna februarie, cand trebuia sa inaugureze noul sediul al ambasadei americane din Londra. Vizita lui in capitala Marii Britanii a fost adesea subiect de discuție, primarul Londrei afirmand chiar ca acesta nu este binevenit.…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui Donald Trump,…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui…

- Casa Alba a cerut miercuri "eliberarea imediata" a manifestantilor iranieni intemnitati in cursul recentei miscari de protest si a tuturor "prizonierilor politici", transmite AFP. "Administratia Trump este profund ingrijorata" de informatiile potrivit carora regimul de la Teheran a inchis "mii de…

- Președintele SUA Donald Trump s-a dezlanțuit pe Twitter unde a anunțat intr-o suita de mesaje ca nu are nicio problema psihica și ca este un ”geniu stabil”. Infuriat de cartea care dezvaluie ”haosul” de la Casa Alba și de tentativele democraților de a-l cataloga drept inapt din punct de vedere psihic…

- Cartea „Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump” a provocat controverse chiar inainte de lansare. Avocații președintelui au incercat sa opreasca difuzarea volumului, in timp ce liderul american l-a deschis drept „plin de minciuni”, noteaza AFP. Incercarea avocatului președintelui american de a…

- Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul…

- 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt', a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.'Poporul are putina hrana, inflatie mare si drepturile omului nu sunt respectate', a adaugat liderul de la Casa Alba care si-a intensificat atacurile impotriva…

- Anul 2018 se anunta a fi unul de pomina pentru descoperirile spatiale, mai multe tari urmand sa trimita misiuni catre Luna, catre alte planete din Sistemul Solar, dar si catre Soare. In plus, unele nave deja lansate vor ajunge langa asteroizii catre care au pornit cu ani in urma. NASA lanseaza…

- Presedintele Donald Trump si-a facut duminica bilantul primului sau an din mandatul prezidential si a enuntat prioritatile sale pentru anul 2018, intr-o salva de mesaje pe Twitter, reteaua sa de socializare preferata, dupa ce a asigurat ca nu va renunta la acest mijloc de comunicare atat timp cat…

- Un tribunal turc a ordonat luni eliberarea conditionata a unei jurnaliste si traducatoare germane, a carei condamnare la inchisoare la sfirsitul lunii aprilie pentru 'apartenenta la o organizatie terorista' a iritat Berlinul, au anuntat avocatii sai, relateaza AFP. Tribunalul a 'ordonat eliberarea conditionata…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a batut joc de susținatorii mișcarii de rezistența in cadrul unui eveniment de campanie organizat in Florida. Momentul nu a trecut neobservat de presa care a sancționat purtarea președintelui. Nu este pentru prima data cand Trump este acuzat ca in discursurile…

- Gruparea terorista Al-Qaeda a indemnat la atacuri asupra Statelor Unite dupa ce Donald Trump a anunțat ca recunoaște Ierusaliumul drept capitala Israelului, scrie ABC News. Al-Qaeda ii indeamna pe adepții sai din intreaga lume sa vizeze interesele vitale ale Statelor Unite, ale aliaților sai și ale…

- UPDATE Uniunea Eurpeana (UE) si Regatul Unit se apropiau luni de un acord in vederea incheierii primei faze a negocierii divortului lor - inclusiv in dosarul irlandez -, ceea ce ar deschide calea unor negocieri comerciale reclamate cu insistenta de Londra, relateaza AFP, preluata de News.ro. Premierul…

- In mod traditional, primul brad de Craciun al familiei ajunge intr-o trasura trasa de cai dupa Ziua Recunostintei. Timp de mai multe decenii, aceasta ceremonie marca inceputul sezonului Sarbatorilor la Washington. Anul acesta, bradul a a ajuns devreme - cu trei zile inainte de Ziua Recunostintei -,…

- Casa Alba respinge informatiile referitoare la intentia de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, purtatoarea de cuvant Sarah Sanders precizand ca acesta "continua sa conduca Departamentul de Stat", relateaza BBC.Asa cum tocmai a spus presedintele, "Rex este aici", a declarat Sanders,…

- Presedintele Donald Trump cere boicotarea CNN, continuand "razboiul" cu reteaua de televiziune, in timp ce administratia sa lupta impotriva incercarii AT&T Inc. de a cumpara compania care detine entitatea media, Time Warner Inc., relateaza News.ro.Trump a criticat propunerea de…

- Din 1924, aceasta parada marcheaza debutul sarbatorilor de sfarșit de an din Statele Unite. In ciuda unor temperaturi foarte scazute, peste 3,5 milioane de persoane sunt așteptate pe traseul defilarii pe parcursul intregii zile de joi, potrivit presei americane, pentru a-i aplauda pe cei peste 8.000…

- Bradul de Craciun inalt de aproximativ 6 metri va fi asezat in Camera Albastra (Blue Room). Bradul a fost oferit de catre Jim si Diane Chapman, proprietarii firmei "Silent Night Evergreens" din statul Wisconsin. Citeste si Targul de Craciun Bucuresti se deschide de 1 decembrie, in Piata Constitutiei:…

- Presedintele Donald Trump se afla la Casa Casa duminica dimineata (ora locala) in timpul incidentului, potrivit news.ro. O persoana a incercat sa sara un rand de suporturi de metal pentru biciclete folosite cu scopul de a crea un al doilea rand de garduri in jurul sediului Executivului, a…